國際漢堡日吃早餐！7-11買漢堡「加11元喝拿鐵」　咖啡第2杯10元

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜5月31日至6月2日
◾大杯拿鐵咖啡3杯+漢堡系列指定商品3個，6.9折，原價144元、特價100元
◾大杯美式咖啡3杯+漢堡系列指定商品3個，7折，原價134元、特價94元
◾經典純奶茶3杯+漢堡系列指定商品3個，7折，原價139元、特價97元
組合兌換時可任意選擇 黃金蝦排堡 89 元/晶華嫩雞鮮蔬貝果 69 元/星宇航空-美式爆汁熱狗堡 69 元/起司四重奏熱狗堡 55 元
📍APP｜5月25日至5月31日
◾指定冰飲4杯188元，7.2折（原價65元、特價47元）
活動品項：皇家伯爵紅茶、太妃焦糖瑪奇朵、贅沢抹茶、焙烤榛果、脆酷摩卡
◾咖啡珍珠歐蕾4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
◾青梅冰茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
📍門市｜5月29日至7月9日
◾購買指定漢堡/菠蘿系列任一品項，加20元享大杯美式，4.6折，原價45元、特價20元
◾購買指定漢堡/菠蘿系列任一品項，加30元享大杯拿鐵，5.4折，原價55元、特價30元
📍門市｜5月31日至6月2日
◾ 厚乳拿鐵第二杯10元，5.8折，原價65元、特價38元
◾大杯熱卡布奇諾第二杯10元，6折，原價55元、特價33元
📍門市｜5月15日至5月28日
◾大杯精品美式2杯119元 ，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯精品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
以上可混搭
📍門市｜5月1日至5月28日
◾大杯西西里檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
🔎全台氮氣冷萃咖啡門市查詢（點此連結）
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜5月27日至5月31日
◾PABLO蜜桃乳酸飲／蜜桃蘋果紅茶任選買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾大吸管西柚椰果蜜香冰茶買1送1，5折（原價39元、特價20元