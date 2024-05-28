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76人手握19億薪資空間！可望開出頂薪搶Paul George、Ingram等人

▲聯盟中有多支球隊正在追求Paul George，費城76人可能會開出大約搶人，根據《The Ringer》記者Kevin O’Connor報導指出，手握6000萬美元（約19億2856萬台幣）薪資空間的76人，在今年夏天的首要目標就是Paul George。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯盟中有多支球隊正在追求Paul George，費城76人可能會開出大約搶人，根據《The Ringer》記者Kevin O’Connor報導指出，手握6000萬美元（約19億2856萬台幣）薪資空間的76人，在今年夏天的首要目標就是Paul George。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA美國職籃費城76人隊在本賽季東區季後賽止步首輪，而在休賽季76人也決定要重新整頓陣容，根據《The Ringer》記者Kevin O’Connor報導指出，手握6000萬美元（約19億2856萬台幣）薪資空間的76人，在今年夏天的首要目標就是Paul George（喬治）而若無法簽下Paul George，76人的B計畫則是Brandon Ingram（英格拉姆），Paul George本季場均可以拿下22.6分、5.2籃板、3.5助攻、1.5抄截，若加盟76人，有望填補團隊火力缺口。

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手握6000萬美元　76人目標已確定

76人在今年夏天手握大約6000萬美元的薪資空間，根據Kevin O’Connor報導指出，76人的首要目標就是Paul George，根據先前的消息，快艇似乎不想開大約留著Paul George，而Paul George手中還握有4879萬美元的球員選項，因此76人可以開出一份4年2.12億美元的大約，來簽下Paul George。

而考慮到Paul George在自由市場的熱度，76人也早已想好B計畫，現年26歲的Brandon Ingram據傳也是76人心儀的對象之一，本賽季Brandon Ingram場均可以拿下20.8分、5.1籃板、5.7助攻，下賽季是合約最後一年，薪資是3602萬美元，有15%的交易保證金。

今年賽季76人可說是打得非常辛苦，到最後才驚險取得附加賽門票，但在季後賽首輪就遭到尼克淘汰，自Joel Embiid（恩比德）加入球隊後，76人還沒有打過分區決賽，今年夏天76人勢必會幫Embiid找來大咖助陣，向總冠軍發起衝擊。


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