劉鏡清：AI已成第2座護國群山　將扶植明星產業提高全球市占率

我是廣告 請繼續往下閱讀
「台灣護國群山不只有1座，已經有第2座，希望把這塊拉大」，劉鏡清指出，台灣AI很強、在AI伺服器市占率很高，台灣把基礎製造的地位卡住，便能在全球供應鏈扮演極重要角色，接下來若零件、散熱、CPU等領域卡更緊，能夠帶動更多產業往上走。
劉鏡清進一步指出，現在已經盤點台灣在全球市占率超過12%的產業，視為明星產業，希望扶植這些產業往全球市占率30%的目標邁進，擴大台灣對全球經濟的影響力；國發會已經開始與這些產業溝通，問問業者做什麼事情，會讓他們更好。
劉鏡清並指出，半導體、AI是台灣經濟的雙核心，國發會將與國科會、數發部、經濟部、金管會合作協助產業發展，除了資金引流、建立生態系，也會積極吸引人才回流。
近期台灣分配面議題受到重視，劉鏡清指出，如果產業成功往高值化方向邁進，創造更多高所得者、稅收增加，政府便能在重分配有更多著墨；而產業創造更多高薪的就業機會，也可以改善薪資所得者的現況。
劉鏡清接著點出台灣產業結構另一個問題，台灣就業人口有6成在服務業，卻缺乏國際知名服務業。
他分享改善服務業產業體質的策略，一是配合AI發展，強化資訊服務業的能量，二是整合服務業能量，鼓勵業者以數位化、成立控股公司等方式，打團體戰走向海外市場，大聯大控股是很好的參考案例。
劉鏡清舉例，如果餐飲業要進軍海外，單打獨鬥非常困難，畢竟「財力決定存活率」，希望鼓勵業者合作，以控股公司的方式進軍海外市場，擴大資本競爭能力，同時底下還是有獨立品牌。
如果此做法能夠成功，劉鏡清認為，有助於改善服務業低薪情況，因為企業變強、員工福利也會比較好，畢竟同在餐飲業工作，鼎泰豐待遇多會優於路邊小吃店；當然是否合作成立控股公司取決於廠商自我意願，但國發會會盡量協助推廣，希望促成規模化。
至於國發基金是否繼續扮演點火角色，催動產業升級轉型，劉鏡清說，以往國發基金幾件踩雷案件都有共通點，投資比重最高的主要投資者不明確；未來會調整作法、改善保險機制，直接投資、特別是轉型基金的部分，必須要有主要投資者且肩負起輔導責任，對被投資公司進行輔導及管理，以降低投資風險。（編輯：潘羿菁）1130528