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支持半導體科普教育！台灣應材攜手3單位　串聯共組「教育聯盟」

▲台灣應用材料公司宣布攜手長期合作夥伴國立臺灣科學教育館、LIS 情境科學教材及為台灣而教（TFT），共組「半導體科普教育聯盟」。（圖／台灣應用材料公司）
▲台灣應用材料公司宣布攜手長期合作夥伴國立臺灣科學教育館、LIS 情境科學教材及為台灣而教（TFT），共組「半導體科普教育聯盟」。（圖／台灣應用材料公司）

記者林莞茜／綜合報導

為推動下一代的科普教育，台灣應用材料公司今（28）日宣布，攜手長期合作夥伴國立臺灣科學教育館、LIS情境科學教材及為台灣而教（TFT），共組「半導體科普教育聯盟」，應材表示，該聯盟將以「應材苗懂計畫」出發，從專案合作到結盟共創，期盼在共同注力於強化全國科普教育，並串聯各方所長，啟發、深化連結多元可能，營建科普教育永續生態圈。

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應材台灣區總裁余定陸表示「半導體產業發展的核心是人才」，在力求本業突破創新之際，也支持半導體科普教育的多元可能，作為半導體知識貢獻者，在其中透過聯盟合作，激盪共創及培育未來人才。

應材公司全球社區公共事務協理Katie Ferrick也特別出席參與聯盟成立，並表示應材支持其業務所在的員工及社區所關注的專案及組織，公司的所作所為與立場一致。「實現更美好的未來（Make Possible a Better Future ）」是他們以目的為先驅動的企業願景，透過與夥伴共創，不僅深化、也拓寬對教育需求的理解，以協助提升下一代的科學與科技能力，並透過願景相同的聯盟網絡延伸影響力，推動更普及的科普教育。

應材指出，投入科普教育十數年，也長期支持具影響力的教育非營利組織，包含LIS情境科學教材及TFT為台灣而教，透過共創教材及教育者網絡深耕基礎教育。同時開創「應材苗懂計畫」，連結各方在教材設計、博物館教育課程、教育者培訓的核心競爭力，形成開放的科普教育共創平台，除了有應材「半導體未來館」作為常設展外，還有導覽及互動工作坊，將科學推廣至全齡受眾。

展望下一步，應材預計接下來兩年，與夥伴共同開發三套半導體科普課程作為「應材苗懂計畫」的一部分。透過與聯盟夥伴合作，台灣應材期盼深化教育資源的整合與應用，連結企業及科教館志工、教育推廣場域，以及偏鄉師培網絡，擴大合作夥伴關係，並建立更永續的科普教育生態圈。

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