裕隆股東會登場！嚴陳莉蓮看好裕隆城獲利 估納智捷n7年銷量破萬
裕隆集團今（28）日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮一度遲到，但未影響股東會進行，而她也在致詞時提及納智捷n7電動車累積破萬訂單，4月取得台灣電動車銷售冠軍，6月n7將啟動新一波會員招募，開放大眾接單，有望達成年銷量破萬的目標。而去（2023）年新開幕的裕隆城，嚴陳莉蓮指出，開幕期間曾創下單日7萬多人次紀錄，預期將能為裕隆集團創造更多的獲利。
記者林莞茜／綜合報導
嚴陳莉蓮表示，去年也是裕隆成立70周年，在新能源車時代，裕隆秉持著成為台灣「綠色移動創新者」的目標，納智捷品牌推出n7電動車預購，短時間內就累積1萬張以上的訂單，並在今（2024）年3月底已經開始交車、4月份取得台灣電動車銷售冠軍，6月n7將啟動新一波會員招募，開放大眾接單，有望達成年銷量破萬的目標。
嚴陳莉蓮說，去年台灣車市恢復正常供應，裕隆汽車獲利也回到疫情前的水準，而強化企業ESG永續發展一直是公司的經營方向，今年公司已連續10年榮獲台灣證交所「公司治理評鑑排名前百分之五」殊榮。面對環境變化，裕隆汽車會持續強化企業競爭力，為顧客及股東創造最大效益。
而去（2023）年新開幕的裕隆城，嚴陳莉蓮指出，開幕期間曾創下單日7萬多人次紀錄，已成為新店一日生活圈的核心，預期將能為裕隆集團創造更多的獲利。