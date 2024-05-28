海外網購遇詐騙怎麼辦？準備好這些文件　6個月內可申請退稅

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由於朝野立委指稱海外網購退貨、退稅過程繁瑣，要附上8種文件、包含公證報告等，可能產生6000元的公證報告費用，導致民眾遭假貨詐騙仍選擇認賠，盼政府提出對策。
財政部也提出相關機制優化方案，根據財政部已發布的解釋令，若民眾原申報高價貨物，惟因遭詐騙致實際來貨為低價貨物，可依關稅法第17條第5項及進出口報單申報事項更正作業辦法等規定，在進口貨物放行翌日起6個月內填具申請書並檢附相關證明文件，向進口地海關申請更正進口報單退稅，不以將原貨退運出口為要件。
財政部也進一步提出3大簡政便民措施，以減輕民眾申辦負擔，包括簡化申請流程（書表3合1）；不計入半年6次低價免稅次數；更正報單免徵收新台幣100元規費。
至於民眾跨境網購未遭詐騙，但若發現貨物有損壞或規格、品質與網購訂單不符情事，欲申請賠償或調換進口貨物免稅者，依現行實務運作，須檢附「公證報告」供核，費用約6千元供核，造成民眾沉重負荷。
為保障民眾換貨免稅權益，財政部已發布解釋令，明定民眾得於原貨物進口放行翌日起1個月內填具申請書並檢附相關證明文件，向海關申請賠償或調換進口貨物免稅，無須提供公證報告；另辦理賠償調換的原進口貨物完稅價格總計未逾5千元，且屬經國外廠商聲明放棄無須復運出口的不良品，可免送海關查驗（無須徵收650元規費），亦無須辦理殘值估稅或監視銷毀，以減輕民眾負荷。