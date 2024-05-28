快訊／台南球場大雨不停！統一獅、樂天桃猿戰喊停 將會保留補賽
中職統一獅今（28）日在主場台南棒球場，迎戰樂天桃猿，派出先發強投勝騎士，出戰樂天的本土投手陳鴻文。不過當比賽進行到2局上時，天空突然將下起雨，雨勢在當局結束後轉大，官方也將比賽暫停。在等待約50分鐘後，未見大雨有停止的跡象，聯盟宣布保留比賽，補賽日期會再行公布。
記者林之越/綜合報導
統一本場比賽的先發勝騎士，本季共先發出賽8場，並拿下6勝1敗的成績，也是中職目前的勝投王，防禦率維持在高水準的1.94。而樂天則派出本季首次先發的陳鴻文應戰，先前7場後援登板，吞下1敗，防禦率7.94。
首局勝騎士就狂飆2K，雖然被林立敲出安打，但迅速解決掉下名打者廖建富。陳鴻文在1局下被敲出2支安打，但靠著投手丘前的243雙殺守備，化解危機且沒有失分。
2局上開始降下小雨，馬傑森面對勝騎士擊出強勁的左外野安打，一路奔上二壘，不過勝騎士三振馮健庭，抓下當局第3個出局數。隨後由於台南棒球場雨勢過大，場地人員開始鋪上防水布，比賽因雨暫停。最後大雨不停，聯盟宣布保留比賽，會在另尋時間舉行補賽。
中職官方完整公告：
【5月28日例行賽延賽公告】
2024/5/28（二）18：35 [例行賽編號123場] 樂天桃猿(台南)統一7-ELEVEn獅賽事，進行至2局上半結束後、19:00因降雨影響，比賽無法繼續進行。本場賽事將安排至補賽週進行保留補賽，確切比賽地點時間待後續公告。