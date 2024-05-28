開發金每股EV升至25.5元！總座揭示新目標　銀行、投信拚資產成長

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呼應集團策略主軸，開發金控各子公司也布局下一階段業務成長藍圖，他表示，凱基人壽將持續壯大業務員通路和質量並重的商品策略，滿足保戶多元需求，並以穩健的資本規劃，支持資產規模持續成長，以因應市場波動並提升整體投資報酬率。凱基證券將持續鞏固台灣市場領導地位，發展財富管理業務，並結合香港與新加坡平台，拓展海外業務與發展區域財管業務，成為財富管理客群的首選。
此外，根據報告內容顯示，凱基人壽今年首季在股票實現54.12億元，去年同期為13.48億元，年增3倍；債市因靜待聯準會下半年降息，只實現5.72億元，去年同期是20.61億元，年減約7成。凱基人壽總經理郭瑜玲則強調，凱基人壽不會因為要追求股利而增加投資，未來選股會同時考量資本利得及股利收益，不會為了想要多一些股利，而去多買一些股票。此外，在債券來方面，2023年市場利率來到高點後，固定收益上揚有限，會維持去年相當部位。
凱基人壽首季股票部位在1817億元，占整體資金比重為7.9%，投資報酬率為11.91%，較2023年底部位增加了189億元；國外股票821億元，報酬率為5.81%；海外債券占比為70%，國內債券占比為11%，避險成本為0.91%，遠低於去年同期的2.21%；避險前經常收益率為3.45%，略高於同期的3.4%。
至於另一子公司凱基銀行則以追求資產管理規模成長及擴大營運為首要目標，包括大型企業、中小企業及企業主、消費金融和財富管理業務，將運用集團資源，強化跨子公司在商品與業務面的合作，壯大凱基銀行的客戶基礎與資產規模。
中華開發資本將深化與企業合作，聚焦科技、醫療保健、綠能和智慧基礎設施，擴大基金管理規模；海外布局方面，開發資本將結合台灣產業優勢，擴大與美國、歐洲及亞太地區合作，壯大海外市場業務。
開發金及各子公司今年首季季獲利表現較去年同期相比有顯著成長，期待在成長策略帶動下，整體營運將再創新局，其中凱基人壽第1季稅後淨利為51.5億元，新契約價值利潤率從去年同期的34.4 %上升至48.2 %，有效契約價值（不含資本成本）較2022年成長3.9%。凱基銀行第一季稅後淨利為15億元，其中財富管理手收較去年同期成長56%；個人信貸成長23%，房貸成長8%。
凱基證券首季稅後淨利為29億元，較去年同期成長53%，各項主要業務皆有成長，其中財富管理手收較去年同期成長65%。中華開發資本受海外投資組合評價波動影響，第1季稅後淨利為1.29億元，群創開發貳基金已完成首輪關帳，資產管理規模增加26億元，總資產管理規模達560億元。