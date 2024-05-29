發長文致歉國人！黃國昌認「未能爭取更多認同」：一定對歷史負責

黃國昌表示，台灣民主化的進程中，最為關鍵的國會改革法案三讀了，他要對黨團同仁表達不盡的感激與無比的歉意，「我的感激，來自於所有民眾黨委員團結一心、以八擋百、持久不懈的努力，沒有各位同仁對追求改革無比的決心，國會改革法案不會通過三讀。」但他也要向民眾黨的7位委員以及黨團全體夥伴致上歉意，「這一段時間以來，我們一起遭受了非常大的壓力。民眾黨的委員們都很清楚，要肩負起我們的信念、承諾與責任，路上會有很多荊棘，但是，只要這幾天有到青島東路、濟南路與中山南路晃過一圈，大家都會很清楚：這不是一場反對國會改革的集會，這更是一場『討伐黃國昌』的集會。」
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黃國昌表示，國會改革通過後，雖然比起現在各個民主的國家，我們的國會仍然是數一數二弱勢，但是這部法案的通過，仍然有2個很重要的意義：第一，在台灣這個共同體的集體意志與歷史積累下，改革也許會遲到，但它絕對不會不到。今天只是改變的一小步，「但因此我看到了改變的可能，我們有信心，未來台灣將更堅定地往民主改革的道路上前進。」第二，相信民主、相信制度，無論我們藐視哪一個政治人物，都不應該藐視我們的民主制度。在台灣民主化至今，許多人說：獨裁比民主更有效率，但是他要說，因為我們的民主，台灣才能如同國會改革二十多年來的進程，自我改進、自我修正、自我超越。
黃國昌也說，他要向全國人民負責任地報告，自從2008開始重新參與街頭運動到現在，一直以來，他從來沒有忘記自己對台灣民主改革的承諾。背棄運動、背棄改革的人，從來都不是他。最後，雖然國會改革法案過去是多麽被全體不分黨派人民所共同支持，但針對這次法案修正過程中，作為黨團總召的他，還未能爭取到更多當下的社會認同、也沒有辦法與更多民眾進行更細緻的溝通，他必須檢討。
黃國昌續指，但是另一方面，為了對民眾黨競選承諾負責、也為了台灣民主改革負責，他想起當年民主前輩為了國會全面改選不惜流血的精神，他也必須祈求國民能夠諒解，「為了改革成功，這些是我身為本屆國會黨團召集人，在盡可能降低社會紛擾的狀況下，仍然必須向歷史交代的責任。對這一陣子以來，可能因為修法過程而造成的社會紛擾、對立，我要向全國的人民為自己努力不夠而致歉。」
黃國昌表示，「我也要代表台灣民眾黨團對所有不分立場黨派的國民表達：台灣人民共同追求國會改革、民主改革經過了三十年，我們一定對歷史負責，我們也會遵守道德價值與是非的底線。這只是改革的第一哩路。接下來台灣民眾黨將繼續堅持推動改革法案，一步步把國家還給人民。謝謝大家。」