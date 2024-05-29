COMPUTEX將登場！廣達預告蘇姿丰與梁次震、楊麒令同框共揭AI進度
COMPUTEX即將在下週登場，有不少科技大咖將現身，廣達旗下雲端供應商雲達科技昨（28）日便預告，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰於6/4下午將與廣達副董事長兼總經理梁次震、雲達科技總經理楊麒令將親自與會，說明雙方最新的AI及資料中心進度。
記者魏妤庭／台北報導
今（2024）年被視為是AI元年，2024 COMPUTEX以AI為主題規劃系列主題演說，邀請多位科技巨頭站台，包含蘇姿丰、英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）、高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、伺服器廠美超微電腦（Supermicro）創辦人暨執行長梁見後等人將出席演講。
其中，蘇姿丰在6/3上午會率先以「高效能運算邁向AI時代」發表演講，為COMPUTEX揭開序幕，屆時將聚焦AMD及合作夥伴的最新AI和運算解決方案。此外，在6/4下午出席廣達、雲達舉行的媒體聚會活動，一同探討雙方最新AI及資料中心進展。
雲達表示，今年的COMPUTEX展場中，將搶先揭露今年度運用AMD科技的展覽亮點，包含採用AMD EPYC處理器的QCT QuantaGrid伺服器，以及配備AMD Instinct MI300系列加速器的QCTAI整合解決方案。並提到雲達一直致力於打造客製化AI及5G基礎設施，協助客戶面對各種挑戰，AMD則是提供推動AI前進的科技，也將在此次媒體聚會中，當面贈禮給AMD。