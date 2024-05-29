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只要饗饗半價！旭集同集團「隱藏版buffet」被神出　698元高品質

▲饗賓集團旗下有個位於新莊且超低調buffet品牌「朵頤」餐廳，採半自助式方式供餐，5月開始更改菜單且降低價位，最低每人僅798元起，其他包含生菜沙拉、熱菜、甜點、冰淇淋等都能無限取用吃到飽，最近在網路上引起熱烈討論。（圖／翻攝「朵頤」臉書）
▲饗賓集團旗下有個位於新莊且超低調buffet品牌「朵頤」餐廳，採半自助式方式供餐，5月開始更改菜單且降低價位，最低每人僅798元起，其他包含生菜沙拉、熱菜、甜點、冰淇淋等都能無限取用吃到飽，最近在網路上引起熱烈討論。（圖／翻攝「朵頤」臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

饗賓餐旅集團旗下有「饗饗」、「旭集」、「饗食天堂」以及史上最貴buffet「饗A Joy」、蔬食「果然匯」等多個人氣buffet品牌，但許多人都不知道還有個位於新莊的「朵頤」餐廳，採半自助式方式供餐，5月開始更改菜單且降低價位，最低每人僅698元起，其他包含生菜沙拉、熱菜、甜點、冰淇淋等都能無限取用吃到飽，最近在專討論吃到飽餐廳的幾個臉書社團中受到網友們熱烈討論，還被封為「葷食版果然匯」，網友們並激推兩個品項一定要吃到。

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位在新莊凱悅嘉軒飯店內的「朵頤」，本就是饗賓餐旅集團旗下餐廳，2022年開幕，原本的經營方式就是採半自助式，另也可選擇單點方式。但是「朵頤」在今年5月開始推出全新菜單，維持原本半自助式方式，主菜全面降價，全都在千元以下。

主菜選擇包含最低價位的698元的味噌焦糖豬肋排，還有798元的美國Choice炭香翼板牛排、美國Choice肋眼牛排，以及898元的極饗焗烤龍蝦、美國Choice帶骨牛小排，等於是最低698元就能在此享有吃到飽優惠。而自助吧上的菜色相當豐富，包含季節沙拉、開胃涼菜、熱配菜、經典炸物、主廚主食、經典湯品、甜點飲品與24濃作冰淇淋等。

▲「朵頤」在今年5月開始推出全新菜單且全面降價，698元能吃到主菜味噌焦糖豬肋排，還包含自助吧上餐點全部無限量取用。（圖／翻攝「朵頤」臉書）
▲「朵頤」在今年5月開始推出全新菜單且全面降價，698元能吃到主菜味噌焦糖豬肋排，還包含自助吧上餐點全部無限量取用。（圖／翻攝「朵頤」臉書）
因為全新菜單，「朵頤」近日也在專門討論吃到飽餐廳的多個臉書社團，包含「台灣大胃王吃到飽美食優惠情報」、「我愛吃到飽」等的討論度相當高。網友們紛紛開箱分享，也推薦必吃菜色，包含唐揚炸雞、蕈菇濃湯等，最多人提到必吃菜色為松露燉飯，普遍覺得相當值得吃，事實上，同屬饗賓旗下蔬食buffet品牌「果然匯」也有一道松露燉飯，業者表示配方雷同，但僅是葷與素之差別，而網友也正巧以「葷食版的果然匯」來戲稱「朵頤」，認為菜色與價位都相近。另外，冰淇淋也被網友提到，因為與饗賓餐旅集團其他buffet品牌用的是一樣的，也就是饗賓集團自家製作的，料好實在又香濃，因此相當推薦。

▲24濃作冰淇淋是饗賓集團自家製作的，網友們激推。（圖／翻攝「朵頤」臉書）
▲24濃作冰淇淋是饗賓集團自家製作的，網友們激推。（圖／翻攝「朵頤」臉書）
至於主菜部分，最低價位的味噌焦糖豬肋排普遍被認為香甜不柴，而焗烤龍蝦則是使用冷凍龍蝦，但是免千元就能吃到，還是讓網友們大多覺得超值。

大部分民眾對於「朵頤」本就不太熟悉，加上此次更改菜單且降價相當低調，因此民眾想吃到「朵頤」不算難，不像「饗饗」、「旭集」那樣一位難求，記者實際操作，目前晚餐明（30）天還有位子；而午餐的話，則是6月3日開始就有位子，有興趣的民眾們不妨試試。

另外，為響應年中盛事618購物節，南港人氣Buffet敘日全日餐廳將自6月1日起至6月30日，平日午餐餐期至敘日全日餐廳用餐，推出雙人同行並出示敘日粉絲專頁「敘日購物節貼文」，即享第二人餐費半價優惠，暢饗百道異國美饌、本季主題「泰好味」經典泰菜，以及平日加碼北海道生食級干貝、燒烤牡蠣吃到飽，優惠價格需另收原價一成服務費。

▲敘日全日餐廳推出雙人同行並出示敘日粉絲專頁「敘日購物節貼文」，即享第二人餐費半價優惠。（圖／六福萬怡提供）
▲敘日全日餐廳推出雙人同行並出示敘日粉絲專頁「敘日購物節貼文」，即享第二人餐費半價優惠。（圖／六福萬怡提供）

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