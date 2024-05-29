只要饗饗半價！旭集同集團「隱藏版buffet」被神出　698元高品質

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主菜選擇包含最低價位的698元的味噌焦糖豬肋排，還有798元的美國Choice炭香翼板牛排、美國Choice肋眼牛排，以及898元的極饗焗烤龍蝦、美國Choice帶骨牛小排，等於是最低698元就能在此享有吃到飽優惠。而自助吧上的菜色相當豐富，包含季節沙拉、開胃涼菜、熱配菜、經典炸物、主廚主食、經典湯品、甜點飲品與24濃作冰淇淋等。
因為全新菜單，「朵頤」近日也在專門討論吃到飽餐廳的多個臉書社團，包含「台灣大胃王吃到飽美食優惠情報」、「我愛吃到飽」等的討論度相當高。網友們紛紛開箱分享，也推薦必吃菜色，包含唐揚炸雞、蕈菇濃湯等，最多人提到必吃菜色為松露燉飯，普遍覺得相當值得吃，事實上，同屬饗賓旗下蔬食buffet品牌「果然匯」也有一道松露燉飯，業者表示配方雷同，但僅是葷與素之差別，而網友也正巧以「葷食版的果然匯」來戲稱「朵頤」，認為菜色與價位都相近。另外，冰淇淋也被網友提到，因為與饗賓餐旅集團其他buffet品牌用的是一樣的，也就是饗賓集團自家製作的，料好實在又香濃，因此相當推薦。
至於主菜部分，最低價位的味噌焦糖豬肋排普遍被認為香甜不柴，而焗烤龍蝦則是使用冷凍龍蝦，但是免千元就能吃到，還是讓網友們大多覺得超值。
大部分民眾對於「朵頤」本就不太熟悉，加上此次更改菜單且降價相當低調，因此民眾想吃到「朵頤」不算難，不像「饗饗」、「旭集」那樣一位難求，記者實際操作，目前晚餐明（30）天還有位子；而午餐的話，則是6月3日開始就有位子，有興趣的民眾們不妨試試。
另外，為響應年中盛事618購物節，南港人氣Buffet敘日全日餐廳將自6月1日起至6月30日，平日午餐餐期至敘日全日餐廳用餐，推出雙人同行並出示敘日粉絲專頁「敘日購物節貼文」，即享第二人餐費半價優惠，暢饗百道異國美饌、本季主題「泰好味」經典泰菜，以及平日加碼北海道生食級干貝、燒烤牡蠣吃到飽，優惠價格需另收原價一成服務費。