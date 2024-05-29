李亦伸專欄／歐神仙沒上班、軟糖完成救贖　灰狼贏下G4的五大關鍵

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1、這個系列賽雙方五五波，決勝在最後2分鐘誰能把握關鍵進球，避免失誤。
2、灰狼兩個「類神仙」Anthony Edwards+Karl-Anthony Tonws第四節決勝5分鐘合力打進關鍵12分，灰狼能打進關鍵進球，決定比賽勝負。
3、獨行俠兩個「神仙」只有Luka Doncic上班(28分15籃板10助攻)，「歐神仙」Kyrie Irving沒有上班(18投6中砍16分)
4、灰狼展現強大鋒線威力，禁區得分領先，籃板領先，對位防守壓力足夠，獨行俠投籃命中率和關鍵球把握性下滑。
5、獨行俠替補長人Dereck Lively二世傷停，獨行俠少了運動能力、二波籃板和防守大範圍掃盪能力。
這場球有一個新鮮點，終場前5分鐘灰狼擺上「四大一小」陣容，完全顛覆現代籃球小個、三分趨勢、一大四小布陣。灰狼場上擺出兩個七呎長人Rudy Gobert+Karl-Anthony Towns，兩個206公分前鋒Kyle Anderson+Jaden KcDaniels，以及193公分後衛Anthony Edwards。
在對位、換防、輪轉，灰狼利用區域帶釘人、各種換防，減少各個角落三分空檔，在進攻侵略性和三分牽制，灰狼雖然擺上四大一小陣容，但除了中鋒Rudy Gobert，其他四人都有三分和外線跳投能力，依舊不會限縮自己進攻空間。
未來這套「四大一小」陣容還會是灰狼比賽和關鍵決勝主軸，灰狼教練Chris Finch不想犧牲自己身材和鋒線對位優勢，同時還能打出合理籃球，創造更多空位和錯位。
接下來需要應變的是獨行俠
獨行俠還是打得非常出色，很有競爭力，Luka Doncic帶動性和關鍵球威力十足，但歐神仙G4手感和進攻並不穩定，導致決勝期獨行俠命中率下滑，關鍵球也沒能困死灰狼。
獨行俠幾個角色球員都能提供穩定，甚至超乎預期輸出，Jaden Hardy、Derrick Jones Jr.、Daniel Gafford、P.J. Washionton都能投進重要空檔，並且在禁區、防守、籃板球和二波跟進展現運動能力優勢，這是獨行俠這個系列賽更大優勢，基本上只要三分發揮夠水準，獨行俠有能力在G5或G6就關門，成功打進總冠軍賽。
灰狼需要綽號「軟糖」Karl-Anthony Towns打得更自信，更有侵略性，需要Anthony Edwards打得更聰明，更高效。
Anthony Edwards是灰狼續命關鍵
Anthony Edwards 生死之戰G4打得夠侵略性，但還不夠聰明，他在擋拆後的中距離跳投、三分攻擊很有威脅性，突破之後直接殺進籃下，也很有能力，但他還差一拍，這一拍就是「籃球之神」Michael Jordan可怕無敵之處。
Anthony Edwards這場球直接殺入禁區挑戰獨行俠各種圍堵、包夾、封蓋，至少5次都沒成功，也沒能買犯，這種單一節奏是錯誤的。Michael Jordan會在突破深入籃下、靠近籃框附近時，利用急停、變向、轉身，改變節奏和出手方向騙起防守者和協防者，找到自己出手空間同時買犯成功。
經驗還嫩，Anthony Edwards需要在突破到籃下後，多一拍改變節奏和變換出手方向，多一次轉身或跨步，那麼Anthony Edwards就有機會帶領灰狼繼續跟獨行俠糾纏下去。
我不認為灰狼能打出4：0逆襲，那太困難，但灰狼真有能力把戰線拉到G6甚至G7。