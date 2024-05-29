郭書瑤「惡鄰風波」後首露面！快閃2分半哽咽道歉：不會再發生
藝人郭書瑤（瑤瑤）27日遭爆料「惡鄰醜聞」，拖欠每個月4100元的管理費用，還將社區催款她的公告撕毀，人設一夕之間崩壞，遭到外界砲轟，儘管已經發文道歉仍無法平息怒火，今（29）日她為節目《高中街舞大賽》站台，提及此事忍不住哽咽，不斷道歉，直言沒有話要和鄰居說，只承諾：「不會讓這件事再發生。」
記者吳昕蓓／台北報導
郭書瑤出席節目活動，帶來〈Honey〉唱跳熱舞，嗨翻現場氣氛，受訪時她不免被問到管理費拖欠風波，她一開始強裝鎮定，表示會現身是因為真的很喜歡街舞，希望透過幫忙站台節目，來幫助大家更了解街舞文化，提到先前的風波，她直言：「因為我個人的生活習慣，造成這些困擾真的很抱歉」，強調不會讓這件事再度發生。
被問到管理費是否都已經繳完了，郭書瑤也坦言，其實在週刊爆料之前，所有事情就都已經處理完了，記者問到為什麼會撕公告，她面露尷尬，聲音有點顫抖，只再度強調，希望活動不要被模糊焦點，也表示目前工作沒有受到影響，一度眼眶泛紅，跳針希望大家關注節目，「沒有想跟鄰居說什麼，就是真的很抱歉，謝謝大家」。
先前郭書瑤登上《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐5》）大舞台，挑戰唱跳實力，蓬蓬裙造型、實力引發外界爭議，最後遭到淘汰，對此，郭書瑤也僅表示，自己一直以來運氣都很好，情緒似乎有些激動，卻始終強顏歡笑，快閃僅2分半就被工作人員帶下台。