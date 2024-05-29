大閘蟹宴1人9800元！海峽會餐廳被爆易主 澄清：蔡辰男仍是會長
隱身在台北敦化北路宏國大樓地下室、佔地 1500 坪的「海峽會」，由老饕級的蔡辰男會長一手打造，內藏多家餐廳，包含懷石shabu shabu、辰男台粵饗宴與辰壽司割烹‧會席等，素來以台北政商名流據點著稱，今（29）日驚爆將易主，傳將把股權賣給頂鮮台南擔仔麵創辦人副董李日東，海峽會也立刻發聲明，表示該報導非純然事實，蔡辰男仍是股東且是會長身份，僅是因為年事已高，年屆84歲，因此引進新血，偕同經營海峽會品牌。
記者葉盛耀/綜合報導
「海峽會」位於台北敦化北路宏國大樓地下一樓，前身是「虹頂商務聯誼社」，2012年台北聯誼會創辦人王國禎租下該場地，取名為「海峽會」，以高檔餐廳重新出發，2013轉賣給國泰集團創辦人蔡萬春的長子，也是來來飯店創辦人蔡辰男，也因此，外界多以「會長」來尊稱蔡辰男。
位在宏國大樓地下一樓的「海峽會」佔地1500坪，分隔25間包廂，以懷石shabu shabu（火鍋）聞名，另有辰壽司割烹和辰男台粵饗宴等各式高檔菜式，而其中的辰壽司割烹，更有許多老饕每年相當期待的「大閘蟹盛宴」，一年只賣一檔，時間不到兩個月，每人每套9,800元，能吃到18道菜，套餐中標榜用上3隻大閘蟹，且融入了各式高級食材，包含紫海膽、松露、魚子醬、大角蝦、日本鮪魚大腹、鱈魚白子等，豪奢細緻，看似高價，卻每年總一位難求。
今（29）日根據《自由時報》報導，大股東「海峽會」餐飲集團會長蔡辰男由於年事已高，傳將把股權賣給頂鮮台南擔仔麵創辦人、御頂副董李日東，且雙方目前在整理帳目，並提及交易仍在進行中，雙方股東對此交易案仍十分低調。
海峽會因此也發布聲明，表示蔡辰男會長接手海峽會11年來，擔任海峽會會長與股東，往後仍會維持相關身份。並提到僅因蔡辰男會長年事已高，年屆84歲，因此引進新血，偕同經營海峽會品牌。