上班偷偷喝！全家「CHOYA梅酒冰沙」限量登場 加整罐梅酒秒微醺
夏日高溫總讓人提不起食慾，全家與日本知名梅酒品牌「CHOYA蝶矢」跨界合作，推出「The CHOYA梅子酷繽沙」，梅酒與水果冰沙的酸甜滋味讓人忍不住一口接著一口，推薦加價購「60MLThe CHOYA至極梅酒」整瓶倒進去秒變大人系調酒，酒量不好的可要特別注意了，上班偷偷微醺就靠這一杯！
記者鍾怡婷/綜合報導
全家即起開賣「The CHOYA梅子酷繽沙」，6月25日前會員嚐鮮價59元，以頂級南高梅調製出無酒精雞尾酒基底冰沙，將梅子的酸甜韻味與果汁、蘋果丁交疊；可以加購60ML「The CHOYA至極梅酒」倒入酷繽沙中，更瞬間變身大人系「調酒酷繽沙」，搭購「The CHOYA至極梅酒」6月25日前享解憂合購價119元。
此外，全家本次也聯名大戶屋，推出4款日系鮮食新品，首推「大口雞肉燴黑醋飯糰」，以大戶屋招牌菜色雞肉蔬菜燴黑醋為風味核心，選用日本進口黑醋醬入料，佐以繽紛彩蔬及炸雞丁，酸甜開胃；「大口鹽麴烤豚飯糰」使用大戶屋招牌鹽麴醬，將豬肉醃漬入味烘烤，完美還原道地日式風味；主食推薦「日式烏龍拌麵」，採用日本進口烏龍麵體，搭配獨門醬汁與高麗菜、豬肉片拌炒，別有一番風味；更有「日式蕨餅紅豆三明治」，將大戶屋人氣甜點蕨餅搭配紅豆餡與鮮奶油，風味甜而不膩，做為早餐或下午茶都適合。
即日起至6/25，於「全家」店舖購買大戶屋聯名新品，加購御茶園冰釀麥萃麥茶、麥萃麥茶現省10元。同時，店長LINE「全+1社群電商」更獨賣「黑醋醬海藻雞肉大沙拉」，內含雞胸肉、雙色海藻、牛番茄、美生菜等多種配料，重達335g，豪邁份量、清爽風味，不需趕美式賣場或超市採購，消費者僅需群組喊聲+1即可於指定日期至鄰近「全家」店舖取貨，是夏日親友歡聚、日常小家庭餐桌應援的美味首選！
7-11則獨家開賣「超級瑪利歐可可風味糖」，由萬代南夢宮旗下食玩事業部與經典電玩遊戲《超級瑪利歐兄弟》攜手合作，以板巧克力完美復刻角色們的經典形象，巧妙將獨特的世界觀濃縮於巧克力背景當中，仔細觀察還能發現無敵星星、超級蘑菇和火之花等人氣道具，百分百還原遊戲中的各項小巧思。邀請粉絲挑戰在剝開巧克力的過程中完整取下中心角色，解救被包圍的瑪利歐，單包原價59元，即起至7月9日前，享有兩件 8 折、三件77折優惠活動。