台灣併購市場連3年成長創高　唯動能仍低於鄰近國家

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普華國際財務顧問公司董事長劉博文表示，2023年全球併購市場在受到地緣政治、各國築起高科技壁壘、央行延續高利率政策、經濟衰退疑慮等影響下，動能受到壓抑。觀察台灣鄰近幾個國家的併購活動，於全球經濟衰退疑慮蔓延下，中國市場已連續4年下滑，交易金額及件數衰退28%，總金額只有2015年高峰時期的23%，其中國內企業間併購佔了8成，跨境併購只佔2成。
新加坡亦自21年高峰後下滑，金額與件數分別衰退26%及20%，跨境併購為其市場主力；向來活絡的韓國市場衰退幅度較小，金額與件數分別下降15%及11%；這兩年股市重回新高的日本則逆勢成長，併購件數增加6%、金額更是大增70%，顯見其市場之活絡程度。
去年雖然大型併購交易較少，令台灣市場交易金額衰退36%，然而，件數往往比金額更能表彰併購市場之溫度。經統計，去年台灣併購交易共有131件、年成長12%，已連續3年成長並創下歷史新高；今年第一季，台灣企業併購交易件數亦已達43件，預計全年仍有機會續創高峰，顯示台灣企業正逐漸邁出大步，透過更積極的併購行為來快速取得技術領先、產品優勢及市場地位。
劉博文點出，台灣企業併購件數屢創新高固然值得我們高興，但若以台灣的經濟規模而言，目前的併購活動其實仍遠低於鄰近國家，與我國的經濟實力仍無法匹配。例如，2023年韓國GDP總量約是台灣的2.3倍、然其併購交易件數卻是台灣的5倍；新加坡GDP總量只有台灣的70%，其併購交易件數卻為台灣的3.5倍。顯見台灣企業在併購動能上仍遠低於鄰近國家，未來的發展的空間仍有待大家共同努力。