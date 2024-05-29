回顧台灣10年併購市場有6大趨勢　投資中國降、歐洲與東南亞崛起

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1.併購件數翻倍成長（從2013年的61件成長到2023年的131件），海外併購日益積極。
2.對中國投資意願下降，台商出走尋覓新方向。
3.歐洲及東南亞異軍突起，為台灣企業海外併購的熱門選項。
4.TMT（科技、媒體與電信產業）與金融業，台灣灣併購投資市場的指標性產業
5.透過策略結盟以打造完整生態系，互補各自競爭優勢。
6.台灣企業積極透過併購升級轉型，搶占市場先機。
普華國際財務顧問公司執行董事周容羽指出，依據PwC Taiwan的《2024台灣企業領袖調查報告》顯示，76%臺灣企業領袖認為企業需在10年內轉型，才能維持獲利性，顯著高於全球的45%，顯示出臺灣企業對未來生存能力擔憂加劇，越來越多企業領袖思考如何轉型。
當所有競爭者都在持續轉型時，此刻最重要的不僅是轉型，而是需要更全面「重塑」。不論是透過策略聯盟、產業控股或企業創投等創造生態圈，或是透過併購策略布局新應用技術、切入新市場或提供整合性解決方案，方能為未來十年成就新的成長曲線與達成永續發展。
為洞悉台灣企業對併購關鍵議題的看法，今年併購白皮書共蒐集208份問卷調查，調查對象包括產業公司、私募創投和服務機構，瞭解台灣企業對併購市場未來展望，以及對於併購後整合關鍵的看法。
併購市場未來展望：
1.逾7成台灣企業看多2024年的併購市場，更有逾5成認為併購金額將顯著提高。
2.東南亞併購熱潮不減，日本躍居第2大台灣企業偏好併購地區。
3.台灣企業預期的併購交易金額，仍以美金5仟萬元以下為主，並取得被併購標的控制權以主導經營。
4. ESG績效好壞雖不會直接導致併購交易終止，然而將直接影響估值及交易條件。
併購後整合關鍵發現：
1.台灣企業仍有半數於盡職調查期間甚至更晚才構思併購後整合計畫，建議及早思考併購後整合策略才能發揮綜效。
2.近7成台灣企業認為併購中，人才扮演舉足輕重的地位，更有逾8成認為人才留任為併購案最重要的議題之一。
3.除設立明確整合目標及計劃、尊重被併購公司原營運模式及成立專職併購後整合小組外，過半台灣企業以員工激勵方案達成人才整合，顯示台灣企業愈趨重視人才議題。
4.多數台灣企業認為「營收增加綜效」、「企業文化融合」仍是做好併購案最難之處，改善營運、商業及人力資源盡職調查將可大幅降低前後落差。
周容羽指出，在未來充滿不確定的挑戰與機遇下，鼓勵台灣企業勇於接受挑戰，透過進行併購案，快速地獲得所需的人才資源與所缺的資源，提升企業形象與市場認可度，提升營運效率與達成績效目標。不僅可幫助企業擴大規模與市場份額，更可以於人才、ESG與數位轉型等方面，依據自身需求來取得先機，有助於未來實現持續增長與創造價值。