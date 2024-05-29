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股東e服務！集保結算所eNotice平台上線不到3個月　使用再創新高

▲集保結算所股務事務電子通知(eNotice)新服務－ETF收益分配電子通知服務上線不到3個月，在投信業者的支持下，全數有發放收益分配之ETF計160檔均已納入eNotice服務範圍。（圖／集保結算所）
▲集保結算所股務事務電子通知(eNotice)新服務－ETF收益分配電子通知服務上線不到3個月，在投信業者的支持下，全數有發放收益分配之ETF計160檔均已納入eNotice服務範圍。（圖／集保結算所）

記者林莞茜／綜合報導

為呼應我國2050年淨零排放目標，集保結算所股務事務電子通知(eNotice)新服務－ETF收益分配電子通知服務上線不到3個月，整體申請使用總人數已接近60萬人，而經統計，國泰永續高股息00878申請eNotice人數高達16萬人，創eNotice上線以來單檔ETF申請人數新高紀錄。

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今（2024）年3月15日上線的ETF收益分配電子通知服務，在投信業者的支持下，全數有發放收益分配之ETF計160檔均已納入eNotice服務範圍。

集保結算所表示，繼今年4月群益台灣精選高息(00919)等22檔ETF率先使用eNotice，總計發送近14萬筆收益分配發放電子通知予投資人後，目前受益人數最多的台股ETF－國泰永續高股息亦將於6月採用eNotice進行季配息通知；經統計00878申請eNotice之人數高達16萬人，創eNotice上線以來單檔ETF申請人數之新高紀錄，成效卓越。

為呼應我國2050年淨零排放目標，並提供便利之數位化服務，集保結算所於去年6月推出eNotice平台，並於今年3月擴大納入ETF收益分配電子通知服務，目前整體之申請使用總人數已接近60萬人，並已發送60檔ETF、逾22萬筆電子通知。另從投資人同意使用eNotice之比例來看，已發送之ETF電子通知中，以新光美債1-3 (00831B) 、中信EM主權債0-5 (00849B)及中信ESG投資級債(00883B)等三檔ETF最高，同意比例均超過三成。

集保結算所協理黃蓁蓁表示，隨全球永續發展潮流及數位化服務之市場需求，集保結算所eNotice服務提供市場雙贏之解決方案。發行公司得透過eNotice展現企業ESG積極作為、節省紙本印製與寄送成本，並提升股務作業效率；投資人亦得藉由eNotice服務，一站式查看採用eNotice之發行公司、投信公司所發放之股利及ETF收益分配金額，同時為綠色永續盡一分心力。

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