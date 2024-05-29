市場藏一堆「隱形富豪」？台灣攤販數創下歷史新低 最賺種類曝光
過去在台灣的各大網路討論版上，不斷流傳著一種都市傳說，內容直指每個在菜市場、夜市立足多年的攤販，其實都是「隱藏富豪」，認為他們休息時都開進口豪車、能現金買豪宅等。不過今（29）日主計總處公佈5年1次的「攤販經營概況」數據，結果顯示台灣攤販數量銳減，創下歷史新低，而最賺錢的攤位種類也隨之曝光。
家庭消費中心/綜合報導
市場、夜市擺攤沒想像中好賺！主計總處曝真實收入
今（29）日主計總處公布每5年1次的「攤販經營概況」調查，數據顯示截至2023年6月底攤販數僅剩23.3萬攤，寫下1988年統計以來新低，也較上次調查驟減7.4萬攤。攤販種類部分，其中以小吃、食品及飲料類12.5萬攤最多，計占5成4。主計總處認為，這是由於疫情催化網購、外送平台服務加速發展，且來台旅客人數遠不及疫情前水準所導致。
實際營收、獲利部分，台灣平均每攤營業收入169 萬 4 千元，利潤為 53 萬 3 千元，相較五年前也呈現減少趨勢。至於最賺攤販，則是經營「生鮮肉類」，年營收平均達379萬元、利潤82.3萬元。
主計總處也提到，5年間各營業類別攤販平均每攤營收及利潤均呈現減少，尤其以「其他商品販賣類，以及成衣、被服、紡織品與鞋類」受到影響最為劇烈，平均每攤營收及利潤均減逾2成，受到多元零售通路持續發展影響。