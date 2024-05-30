葛斯齊說了！親透「超噁大咖男星」身分線索：沒有比他更髒的
葛斯齊近期多次提及「某位大咖男藝人」黑料，更強調事件曝光後「力道不小於黃子佼」，甚至揚言若這名男藝人2026年未被爆出來，他就會公開手中證據。近日，葛斯齊在節目中再次提及此事，並直接說出該名男藝人的身分「跟2026選舉有關」，還目睹該名男藝人的不雅行徑，不僅當眾搭帳篷，甚至跪在地上舔女性腳趾，讓他直呼：「真的沒有比他更髒的」！
記者張一笙／綜合報導
葛斯齊多次提到自己有「某位大咖男藝人」的黑料，近期他在節目《震震有詞》中表示他曾親眼目睹該名男藝人的惡劣事蹟，並且親身經歷。葛斯齊透露過去自己爆料的事件，都是經過耳聞後查證才爆料，不過他所提到的這名男藝人的所作所為，卻是直接在他面前發生。
葛斯齊表示：「那名男藝人喝酒後當眾舔女生腳趾，舔完後還在眾人面前搭帳篷，我當時拿我手機敲他，他還在笑。」葛斯齊也提到自己有提醒對方：「我是狗仔耶，你在我面前這樣幹，你真沒把我放在我眼裡。」對方竟回他：「我不怕！」讓葛斯齊氣得直呼：「我相信演藝圈真的沒有比他更髒！」
葛斯齊坦言自己之所以不將對方身分公布，是為了等更多受害者站出來：「我一直把案例丟出來，讓大家知道這不只一件。」主持人謝震武聽到這，表示自己原以為葛斯齊是因為2026年有縣、市長選舉，打算等那時才公開，未料葛斯齊竟回：「確實有關係，跟2026確實有關係，如果之後有爆出來就會知道。」