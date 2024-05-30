鄧佳華力邀陳沂拍《華根初上4》！真愛卻是「政壇女神」遭酸渣男
爭議網紅鄧佳華自稱「FBI帥哥」走紅，多年來他不斷向各女星示愛，先前陳沂加入SWAG，他更直接在對方的貼文底下留言，邀約一起拍攝《華根初上4》，更發文向陳沂告白，甜蜜稱呼對方「沂～」，然而有網友發現，鄧佳華的最愛似乎有跡可循，是民進黨立委黃捷。
記者吳昕蓓／綜合報導
鄧佳華先前曾和AV女優苡若合作AV作品《華根初上》，引發軒然大波，耳聞陳沂加入成人直播平台SWAG，鄧佳華立刻誠摯發出邀請：「一起拍《華根初上》第四部，妳可以當我的女主角嗎？」卻遭到陳沂無情打槍：「你可以，但，我不可以啊」，鄧佳華隨後也發文喊話：「沂～從2016到2024我們認識8年了，我還是愛著妳！」
陳沂看似成為鄧佳華的新歡，卻有網友發現，他的動態時報仍放著黃捷的自拍美照，在喊話陳沂拍片之前，鄧佳華數度向黃捷告白，更示愛：「這一生我只愛黃捷」，還揚言要為了見女方想從政，加入民進黨是認真的，「想追求黃捷，她改變了我，教導了我女權的觀念！」
鄧佳華臉書的動態時報至今仍放著黃捷的美照，在新聞報導後，他也截圖貼文，再度強調：「我這一生只愛黃捷，千萬不要懷疑我的決心」，引來網友狂酸，「移情別戀渣男」、「你只適合去吃屎吧，還愛黃捷，一直蹭女生」、「一個禮拜愛一個欸」、「每個都愛…衰！」