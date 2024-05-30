超級裘爺來了／西冠第5戰明開打！李亦伸大膽預言：灰狼會贏下

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談到灰狼與獨行俠明日系列賽的第5戰，李亦伸首先提到，他認為雙方實力本來就是在伯仲之間，「這個系列賽我再三跟大家強調，雙方的實力是五五波，沒有什麼主客場之分。對灰狼隊而言，他們在客場可以贏球，但他們在主場也會輸球，獨行俠情況也是一樣。」
至於獲勝的關鍵因素為何，李亦伸則說：「這個系列賽很有趣，裁判可能有主客場的差別，但是獨行俠跟灰狼都沒有。我覺得他們只要誰能夠完整的發揮，並在關鍵時刻減少犯錯、控制失誤，甚至於投進絕對的關鍵球，那麼誰就能成為最後的贏家。灰狼隊第5戰還會贏球，因為他們應該有足夠的贏球實力。」
為何看好灰狼繼續贏？ 李亦伸點出3大關鍵
而為何看好灰狼G5灰狼贏球，李亦伸也點出灰狼有3個部分正在慢慢變好，「第1個就是防守的施壓，他們展現出強大的壓迫性，隊上的高大鋒線必須要持續展現出優勢。第2則是主將Anthony Edwards的表現，雖然他的經驗還不夠充足，但是他只要能把握住機會，同時打得更聰明整個灰狼的戰力就會有所不同。」
最後則是Karl-Anthony Towns的表現，李亦伸認為他必須持續打出信心，「Karl-Anthony Towns在G4得到25分，幫助灰狼在關鍵時刻穩住陣腳，綽號『軟糖』的他事實上並不軟，只要灰狼團隊籃板跟禁區可以做好，且Towns可以持續有發揮，我相信第5戰灰狼在主場還可以贏球。」