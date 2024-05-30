中信兄弟阪神主題週在大巨蛋！林威助前隊友「鐵人」金本知憲來台

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金本知憲生涯擁有多項紀錄，其中連續出賽1492場也是世界紀錄，他曾跟林威助被稱為「LK砲」，林威助打五棒，金本打四棒，兩人都是左打，都相當有爆發力。
林威助多次提到很感謝金本知憲照顧，兩人都還有聯絡，而金本擔任監督時，林威助也還在台灣中華職棒打球，林威助去年則是約滿，離開中信兄弟，目前擔任台體大打擊客座教練。
金本知憲生涯累積出賽2578場，共有476轟，還有1521分打點，以及2539支安打，也是日職名球會的成員。
金本知憲曾跟林威助開玩笑 第一年奪冠要親他
林威助2021年帶領兄弟奪冠，當時第一時間就跟金本知憲報告，他驚呼：「第一年就有辦法拿到這樣的成績，真的不容易。」結果林威助問他：「那你要給我什麼獎勵嗎？」金本說：「那親你一下好了」，讓林威助哭笑不得。
金本知憲也常跟喜愛的學弟互動，當時林威助被認為是未來的「老虎先生」，金本知憲很喜歡他，也曾多次跟他開玩笑，兩人互動不錯。
不少球迷看到金本知憲要來，紛紛留言：「買好票了，期待」、「這麼大咖，知道我們海外發展顧問去年整年在忙什麼了吧！」、「有一個在台灣阪神OB有可能出現嗎」等。
中信兄弟表示，6/15(六)除了帶來精彩的開球外，金本知憲當天賽後於大巨蛋場內舉辦拍照會，凡購買阪神聯名主題球衣即有機會在大巨蛋球場內與金本知憲獲得合照的機會。此外，詳細活動辦法後續將公佈於「兄弟Fans Club」官方粉絲專頁！
中信兄弟表示，這次購買VIP尊爵席的球迷，賽後可以踏上大巨蛋踩草皮體驗，可近距離看到金本知憲，最後也有VIP尊爵席大合照的機會，此外，金本知憲比賽中也會至「Twitch中信兄弟官方頻道」擔任球評與線上的球迷一起聊天！
購票連結：https://tix.ctbcsports.com/BROTHERS/UTK0101_
金本知憲小檔案：
綽號：平成鐵人、兄貴（アニキ）
出生日期：1968年04月03日（56歲）
身高體重：180公分 88公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：外野手
出生地點：日本廣島縣廣島市南區青崎（韓國裔）
最高學歷：日本東北福祉大
職棒選秀：1991年日本職棒選秀會廣島東洋鯉魚隊第四指名
婚姻狀態：離婚、婚前歸化日本籍
學歷：
廣島市立青崎小學校
廣島市立大州中學校
廣陵高等學校
東北福祉大學（明治神宮出場：1988年～1991年）
經歷：
日本職棒廣島東洋鯉魚隊（1992年～2002年）
日本職棒阪神虎隊（2003年～2012年）
野球解說者、評論家
日本職棒阪神虎隊一軍監督（2016年～2018年）
以上資料參考：台灣棒球維基館