中保科通過配發5.2元現金股利　營收連續6年成長、聚焦AI智慧城市

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中保科也將持續聚焦AI智慧城市整合策略，從AI雲端無人機到智慧停車場、以及AI智慧園區，為2024年營運三大重要引擎動能，天下雜誌最新調查台灣兩千大企業調查中，2023年中保科技服務業總排名更躍進到114 名，比2022年的129名再進步11名。
中保科表示，依照國發會所公布4月份景氣燈號呈現黃紅燈，顯示台灣內需尚屬樂觀，中保科將以AIoT技術打造智慧城市為主軸，持續穩健經營。
中保科技集團112年度合併營業收入淨額為170.74億元，較111年度成長11.18%；合併營業利益為26.4億元，較111年度同期成長7.16 %；合併稅後淨利為26.22億元，較111年度同期成長0.54%。每股稅後盈餘(EPS)達5.85元。
近年來，中保科技在智慧城市場布局有成，聚焦發展AI人工智慧驅動的智慧城市應用服務，尤其是獨家開發的AI影像監控平台，幫城市治理者從海陸空三個領域，提供24小時無人化全天候守護力，並助力各縣市政府發展智慧治理，像是6月國際電腦展Computex 2024 NVIDIA SUBMIT上，也與聰泰科技聯合展出首台動態追蹤雲端AI無人機，今年三月更與台北市消防局合作打造的無人機勘災服務，這也是台灣科技保全業首次利用無人機進行救援的科技創新。
此外，中保科技與中華資安合資成立的保華資安，也成為政府認證合格的資安服務供應商，並設置「全國認證基金會 TAF 認證的智慧科技資安檢測實驗室」，也通過 ISO27001資安管理制度國際認證，這也意謂在萬物聯網時代下，中保科已全方位提供用戶，在 AIoT 設備檢測資安認證一條龍的服務，並帶動營收動能。
中保科技董事長林建涵說，中保科已是中小企業資安服務首選，在實體企業店面的安全上努力耕耘46年，是台灣民眾信賴的科技保全品牌。