看好全年獲利動能！寒舍集團展望樂觀 去年營收超越疫情前的水準
寒舍集團今（30）日召開股東會，會中提及2023年疫情解封後，迎來亮眼營收，甚至超越疫情前的水準，去年平均住房率近8成，平均房價達9,611元，其中台北喜來登的宴會營收高達5億，創下獲利新高，展望後市，董事長蔡伯翰對2024年營運穩健成長持審慎樂觀的態度。
記者林莞茜／綜合報導
寒舍2023年合併營收48.31億元，營業利益6.26億元，皆創2016年上市以來歷史新高，稅後淨利4.14億元，EPS達4.52元。看好內需餐飲消費持續升溫，以及兩岸旅遊開放消息面激勵、國際航班增加的利多商機，寒舍集團旗下各飯店積極推出多元的住房與餐飲專案。
寒舍位於台北的國際型酒店，受惠於國際會議與演藝活動頻繁，今（2024）年4、5月的住房率平均近8成，台北喜來登甚至有「520行情」，積極爭取他國政府官員入住，提升住房率也提高品牌能見度，而台北寒舍艾美酒店也受到許多國際明星的青睞，上半年啟動餐飲升級，將巧克光廊全面改裝升級成「Drip & Dough」外賣店，每月營收目標約120萬元，相較「巧克光廊」每月平均營收，成長率約為20%。
展望後市，隨著國際航班增加，國際觀光客與國際商務客快速復甦回溫促進觀光餐飲業發展，寒舍對2024年營運穩健成長持審慎樂觀的態度，加上餐飲單位不定期推出美食節活動、餐券快閃優惠等來吸引消費者，再搭配寒舍生活App多元促銷，線下與線上等多角化方式來雙收今年的獲利動能。