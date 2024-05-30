冰霸杯最強對手！全家拿鐵升級「加整塊咖啡冰磚」 喝得越慢越濃
冰霸杯最大敵人來了！全家咖啡全新升級，推出「經典冰磚拿鐵」咖啡，喝得慢也不用怕冰塊融化，冰磚拿鐵融化後，反而加入煉乳及更濃的咖啡香氣，喝得越慢越香濃，讓不少網友大讚「飲料喝很慢的+1 看完超想喝欸 明天就去買」、「這個真的好喝 來不及融化就喝完了」。此外，7-11與蟬聯3年米其林一星的「富錦樹台菜香檳」聯手，於5月29日起販售精心設計夏季限定菜單，以該品牌店內招牌料理為發想，打造6款超商限定美食，米其林級料理超商就能立刻享用。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家近期驚喜開賣新品咖啡「經典冰磚拿鐵」，將原有的拿鐵升級，改加入整顆由咖啡萃取液、煉乳、鮮奶油濃縮而成的冰磚來取代冰塊，隨著冰磚融化，會讓拿鐵升級更濃郁的咖啡豆香，加上煉乳甜而不膩的感口，再也不怕喝得慢，冰塊融化後整杯咖啡變成淡如水，反而喝越慢越好喝。
門市即起至6月26日前，全家大杯經典冰磚拿鐵，8.4折，原價70元、特價59元；特大杯經典冰磚拿鐵，8.6折，原價80元、特價69元。即起至6月25日，全家APP天天中午12點抽咖啡優惠券，也有機會抽到大杯冰磚拿鐵特價49元；全家還有本週門市會員限定，5月31日至6月2日，還有大杯特濃拿鐵第二杯10元，5.5折，原價65元、特價38元。
此外，7-11本週起與蟬聯3年米其林一星的「富錦樹台菜香檳」聯手，推出六款限定美食，包括「經典蒼蠅頭飯糰（售價42元）」選用Q彈在地越光米，內餡使用新鮮韭菜花與豬肉、豆豉以主廚特調醬料高溫爆炒，香氣四溢、鹹香美味，「剝皮辣椒滑蛋燴飯（售價99元）」剝皮辣椒與鮮美彈牙的蝦仁搭配滑潤綿軟的嫩蛋，蛋香味濃，鮮辣芳甜。「寶島炒炊粉（售價69元）」以獨門肉燥拌炒炊粉和蔬菜，呈現經典古早味。同時7-ELEVEN觀察到隨著天氣炎熱涼麵、吊掛肉品等類型商品買氣熱絡，特別推出以富錦樹獨門辣油製成的「口水雞冷麵（售價89元）」、「口水雞（售價59元）」。
飯後甜點則推出富錦樹台菜香檳台北101旗艦店限定甜點配方全新開發「巴斯克蛋糕（售價79元）」，使用北海道乳源製成奶油乳酪搭配焦香外皮與半熟乳酪內餡，創意星級台菜搭配西式甜點刷新食感體驗。