機車行檢查輪胎收10元！客怒留1星負評 老闆不忍了：回來我退錢
台灣「不尊重專業」事件簿再添一筆！台灣被譽為機車王國，有破千萬的「二輪族」在路上行駛，也讓街頭巷尾都能看到機車行的存在。近期卻有客人要求當忙輪胎檢查並打氣，機車行老闆查看後沒發現異狀，收取10元檢測費用，卻遭對方留下1星負評，讓老闆氣的公布「監視器畫面」，話題也引起關注。
記者潘毅／綜合報導
機車行老闆在臉書「新竹爆料公社」上氣憤表示，在5月28日上午，有一位不認識的客人，突然騎著車到店門口說要打氣，懷疑輪胎插到釘子影響胎壓。而老闆初步觀察就發現，「從店內走到店外的這小段路時，就明顯看到車子前後輪沒有塌陷」，且客人還坐在車上，又看了一下還是新車，里程數僅477公里，便開口提醒：「應該都有氣，輪胎沒有扁掉。」
但客人依舊堅持「輪胎應該沒氣」，老闆只好把車牽上工作台，並升起機車進行胎壓檢查，最終打氣錶顯示「前輪30psi 、後輪32psi」都是正常狀態，車輪外觀檢查過無異常。這位客人要離開前，老闆表示要收取10元檢查費，客人卻開口要發票，老闆則回應「我們店免用統一發票」。最終客人不甘願地付出10元硬幣，事後跑到機車行Google評論留下1星負評。
這讓老闆相當氣憤，「該做的我都做了，車也不是跟我買的，收10元檢查費合情合理吧？外國人來我這要我打氣，我也是一樣的流程，只是我不會收費，因為語言不通。但有9成外國人會主動拿錢給我，100塊、500塊都遇過，但我不敢收。如果你覺得我收10元不合理，你回來，我退你10元。」
遭遇曝光後，立刻有大批民眾力挺老闆，並感慨表示「支持服務業，使用者付費合情合理」、「完全是感受問題，如果客人走之前有問老闆多少錢，而不是直接拍拍屁股要走，我相信老闆一定也不會收的」、「台灣不尊重專業的歪風，不知道還要延續多久」。