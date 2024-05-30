「金金併」能否改善新壽體質？彭金隆：合併只是物理效應

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金管會保險局長施瓊華進一步說明，金管會已在5月16日、5月24日分別收到三商壽及新壽提交的改善計畫，但所提內容還要與業者溝通確認細節，進而評估方案可行性。
民進黨立委李坤城質詢三商壽昨日法說會提到，將辦理3億股現金增資、私募普通股或特別股40億股、私募國內可轉換公司債30億元、發行10年期累積次順位普通公司債50億，施瓊華證實三商壽有列寸相關規畫列入改善計畫中，金管會目前正在評估三商壽發債可行性及細節。
至於新壽所報改善計畫，根據新壽5月24日董事會通過，新光金透過銀行及證券子公司盈餘上繳轉增資新壽的新台幣70億元、新壽首波發次債籌資55億元，還有新光金規畫辦理普通股現金增加125億元，預計第3季完成，另外下半年還有25億元發次債額度。
李坤城也追問新壽改善計畫能否順利讓RBC達標？施瓊華表示，金管會正檢視新壽假設情境，會再請業者提供假設情境的補充說明，以便進行細部評估，會盡快在1個月內釐清確認業者改善方向可行性。
由於目前市場台新金及中信金都可能合併新光金，李坤城質詢併購是否會影響或有助新壽未來資本適足率的達成？對此，彭金隆表示合併為物理效應，無法馬上增資，因金控為合併主體，新光金是子公司新壽資本不適足。
彭金隆強調，母金控百分之百持股子公司，任何一家金控合併，金控依法都對子公司增資需求負有法定籌資義務，不過，彭金隆強調，目前消息均為市場傳聞，各公司也都有對此說明，對於市場傳聞他無法評論，但會尊重市場機制。
國民黨立委李彥秀則詢問，若新光金提議藉由金控合併改善子壽險體質，金管會是否支持？彭金隆強調，對於合併，金管會尊重市場機制，只是合併無法立刻改善新壽的情況，至於金管會是否支持，要看到具體計畫才能評論。
若三商壽和新壽RBC仍無法達標，金管會有何作法？彭金隆說，根據保險法資本不足分級管理規定，依法請業者提出改善計畫，目前所有步驟均依保險法執行，過去已有非常明確的步驟，金管會會按階段去做，不預期未來結果如何。至於金管會是否會給三商壽和新壽監理寬容措施？彭金隆強調，監理寬容為一致性措施，不會針對個別公司。