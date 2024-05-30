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「金金併」能否改善新壽體質？彭金隆：合併只是物理效應

▲對於市場傳出中信金也有意合併新光金，立委關注「金金併」能否改善新光人壽體質，金管會主委彭金隆今（30）日表示，合併是物理效果，不會立刻有所改善。（圖／記者陳明中攝，2024.05.22）
▲對於市場傳出中信金也有意合併新光金，立委關注「金金併」能否改善新光人壽體質，金管會主委彭金隆今（30）日表示，合併是物理效果，不會立刻有所改善。（圖／記者陳明中攝，2024.05.22）

記者顏真真／台北報導

新光金控旗下新光人壽資本適足率未達法定標準，市場除傳聞多時的台新金控可能合併新光金之外，近日又傳出中信金控也有意合併新光金。雖然金管會主委彭金隆表示，對市場傳聞無法評論，但對於合併，金管會尊重市場機制，只是「合併是物理效應」，不會立刻改善新壽的情況。

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金管會每半年檢視一次保險業資本適足率（RBC）及淨值比，若保險業資本適足率未達200%或淨值比連兩期低於3%，金管會將依規定要求業者提出財務業務改善計畫，並督促業者執行。彭金隆在立法院財政委員會表示，三商美邦人壽及新光人壽2023年底資本適足率未達標，日前也都已提出財務業務改善計畫。

金管會保險局長施瓊華進一步說明，金管會已在5月16日、5月24日分別收到三商壽及新壽提交的改善計畫，但所提內容還要與業者溝通確認細節，進而評估方案可行性。

民進黨立委李坤城質詢三商壽昨日法說會提到，將辦理3億股現金增資、私募普通股或特別股40億股、私募國內可轉換公司債30億元、發行10年期累積次順位普通公司債50億，施瓊華證實三商壽有列寸相關規畫列入改善計畫中，金管會目前正在評估三商壽發債可行性及細節。

至於新壽所報改善計畫，根據新壽5月24日董事會通過，新光金透過銀行及證券子公司盈餘上繳轉增資新壽的新台幣70億元、新壽首波發次債籌資55億元，還有新光金規畫辦理普通股現金增加125億元，預計第3季完成，另外下半年還有25億元發次債額度。

李坤城也追問新壽改善計畫能否順利讓RBC達標？施瓊華表示，金管會正檢視新壽假設情境，會再請業者提供假設情境的補充說明，以便進行細部評估，會盡快在1個月內釐清確認業者改善方向可行性。

由於目前市場台新金及中信金都可能合併新光金，李坤城質詢併購是否會影響或有助新壽未來資本適足率的達成？對此，彭金隆表示合併為物理效應，無法馬上增資，因金控為合併主體，新光金是子公司新壽資本不適足。

彭金隆強調，母金控百分之百持股子公司，任何一家金控合併，金控依法都對子公司增資需求負有法定籌資義務，不過，彭金隆強調，目前消息均為市場傳聞，各公司也都有對此說明，對於市場傳聞他無法評論，但會尊重市場機制。

國民黨立委李彥秀則詢問，若新光金提議藉由金控合併改善子壽險體質，金管會是否支持？彭金隆強調，對於合併，金管會尊重市場機制，只是合併無法立刻改善新壽的情況，至於金管會是否支持，要看到具體計畫才能評論。

若三商壽和新壽RBC仍無法達標，金管會有何作法？彭金隆說，根據保險法資本不足分級管理規定，依法請業者提出改善計畫，目前所有步驟均依保險法執行，過去已有非常明確的步驟，金管會會按階段去做，不預期未來結果如何。至於金管會是否會給三商壽和新壽監理寬容措施？彭金隆強調，監理寬容為一致性措施，不會針對個別公司。

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