「龍象大戰」狂賣5萬張！味全加開內野4層 挑戰大巨蛋最速10萬人
「龍象大戰」狂賣5萬張！味全龍在開幕戰締造中職史上最多觀眾進場數後，明（31）日又將重返台北大巨蛋，舉辦為期3日的「龍星大樂主題日」。官方在今日宣佈，3場比賽預售票已賣出已近5萬張，因此在下午4點將加開6月1日的內野L4預售票，相當有機會達成在大巨蛋主場累積10萬進場人次的紀錄。味全龍在官方的臉書粉絲專頁宣佈，5月31日至6月2日舉辦在臺北大巨蛋的3場比賽，目前預售票已賣出將近5萬張，且6月1日比賽的內野B1/L2區域即將完售。對此，球團為為服務更多喜愛棒球的市民朋友，決定將在今日下午4點，加開該場次內野L4的預售票，並提供台北市民半票優惠。
記者林之越/綜合報導
3場狂賣5萬張 貼心加開內野票
味全龍在官方的臉書粉絲專頁宣佈，5月31日至6月2日舉辦在臺北大巨蛋的3場比賽，目前預售票已賣出將近5萬張，且6月1日比賽的內野B1/L2區域即將完售。對此，球團為為服務更多喜愛棒球的市民朋友，決定將在今日下午4點，加開該場次內野L4的預售票，並提供台北市民半票優惠。
中職35年開幕戰當時也舉辦在台北大巨蛋，由味全分別對上樂天桃猿、中信兄弟，首日創下中職史上最多的28,618名觀眾紀錄，第二天也有20,158名觀眾進場，合計將近5萬人。倘若本次在大巨蛋的3連戰，能夠吸引超過5萬人進場，那麼味全將有可能成為中職在大巨蛋主場，最快累積10萬人次進場的球隊。
經典龍象大戰 表演嘉賓超豐富
除了兩支交手的球隊為經典的「龍象大戰」外，味全球團也在比賽前後安排滿滿表演，邀請到眾多歌手包含蕭煌奇、戴愛玲、魏如萱、柏霖PoLin、蓋兒、舞思愛等人。讓球迷不只有刺激的球賽可看，還能在大巨蛋體驗超值的演場會享受。