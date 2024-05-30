苗栗英勇高中生6度衝火場！脫上衣救出受困老翁 體力不支倒地
苗栗縣29日凌晨一間民宅突發大火，一名興華高中二年級學生林雅各恰好到附近購買早餐，發現屋內有人受困，奮不顧身6度衝進屋內救人，成功70歲的賴姓屋主救出火場，不過他也因為嗆傷出來後也不支倒地，和賴姓老翁都雙雙送醫接受高壓氧治療，所幸沒有大礙，縣長鍾東錦得知林雅各英勇救人的事蹟，下午將前往醫院探訪，林雅各住院醫藥費等相關費用，縣府將全額支付。
記者孫唯容／綜合報導
根據監視器畫面，林雅各身穿牛仔褲、黑色T恤，聽到民宅起火後數度進出火場，林雅各在第三度進入火場後，出來不斷咳嗽，最終他為了救人所幸脫掉上衣，打赤膊、深吸一口氣後，再進入火場內，到第6次才將70歲賴姓老翁扛在肩膀上，艱難逃出火場，最終林雅各也體力不支，癱倒在地。
校方表示，林雅各是原住民，同時也是學校角力隊選手，每天一大早就要起床練習，昨天凌晨4時許，林雅各到住家附近的超商買早餐，發現超商旁民宅發生火警，請店員幫忙報案後，他聽到屋內傳出敲打聲，懷疑有人受困，於是進入火場尋找。
校方說明，林雅各投兩次進入火場都沒找到人，在第3次發現老人家的位置，不過濃煙太嗆鼻又跑出來喘口氣，直到第6次進入火場終於將賴姓老翁背出來，兩人都因吸入太多濃煙，林雅各走回超商門口時直接倒地昏厥，所幸送醫治療後無大礙。
校方表示，他不顧自身危險，英勇救出老翁的事蹟，讓師生都非常感動，讓興華高中十分驕傲；苗栗縣長鍾東錦也將於今天下午4時許前往醫院探視，林雅各相關住院醫療費用，將由縣府全額負擔。