不只Popeyes排隊！SOGO大巨蛋餐廳首日湧人潮 民眾排1小時搶炸雞
美國「最強炸雞」Popeyes今（30）日正式登陸台灣，民眾最早凌晨六點就到場卡位，而今天不只要搶買Popeyes炸雞，也是SOGO大巨蛋D區美食公園開幕首日，其中「週末炸雞漢堡俱樂部」11點開門營業，在早上10點就已經有民眾提早到場排隊，為了搶第一波嚐鮮熱騰騰炸雞，可見台灣民眾對炸雞魅力無法擋，頂中午高溫悶熱的天氣也要排隊。
記者鍾怡婷/綜合報導
SOGO大巨蛋美食公園今（30）日開始營業，共計有9家餐廳搶先登場，開幕首日即湧現人潮，在午餐餐期，一風堂BAR IPPUDO、紫木槿、掌門精釀啤酒餐廳皆滿坐，其中一風堂BAR IPPUDO同時間甚至有5-10人在外面候位，11點30分開始都陸續有用餐人潮，高峰落在12點。
其中，週末炸雞漢堡俱樂部排隊也有排隊人潮，早上11點開門營業，最早來排隊民眾10點就來卡位，排隊一小時目的就是想搶第一波嘗鮮美味炸雞。
SOGO大巨蛋美食公園今（30）日搶先開幕9家餐廳，包括西式料理「TOK盡興食光」、台式風格炸雞啤酒「週末炸雞漢堡俱樂部」、蔬食料理「PRESERVE」、鑄火料理餐酒「螢火部落」、早午餐酒館「Lit Lit」、全台獨家航空主題燒肉餐酒館「STAR HUTONG星胡同」、日式拉麵居酒屋「一風堂」、韓式餐酒館「紫木槿」，以及「掌門精釀啤酒餐廳」。
下一波SOGO大巨蛋D區「潮美食公園GOURMET PARK」，還有五家餐廳陸續登場，包括日本洋食「武蔵野森珈琲Diner」、美式運動餐廳「SPORTS NATION」、港式飲茶「大巨星港式飲茶餐酒館」（24小時營業）、台式火鍋「湊湊火鍋·茶憩」。