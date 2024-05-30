閣揆處女秀！卓榮泰施政報告曝　命名「國家希望工程」聚焦4面向

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而七安部分為，治安、食安、道安、工安、校安、居安與資安，守護安定公義的社會，如院長上任後簽署的首份公文，就是前瞻基礎建設的食品安全建設計畫，預計擴大投入74億元。另將挹注400億元推動道安中長程計畫，落實《行人交通安全設施條例》，並與地方合作達成「2030年減少行人死亡率50%」，邁向「2050年行人零死亡」目標。
此外也聚焦花蓮震災復原重建，政院人士表示，院長卓榮泰親自擔任「0403花蓮地震專案小組」召集人，政院也將整體重建經費提高至近300億元，讓民眾早日獲得救助慰問金、安遷及租金補貼、產業振興紓困等補助。也要求各部會徹底執行「0403震災復原重建方案」，並特別指示「危老重建輔導團及花蓮重建辦公室」主動向民眾說明、協助辦理最合適的補助措施及計畫。
第三是確保穩定供電，並推動數位與綠色的產業雙軸轉型。該人士指出，為邁向2050淨零轉型，政府將於2030年前投入9000億元預算，引導國內外綠色投資，將氣候變遷的挑戰化為綠色成長契機。並推動第二次能源轉型，確保供電穩定、供電安全做為最高目標，依法朝非核家園邁進，也將建構智慧共享的多元綠能。最後則是推動數位與綠色的產業雙軸轉型，透過綠色金融、科技創新、碳定價與市場機制，引導產業低碳轉型、發展綠色製造及循環經濟。
而施政報告也會提到，將基於憲政運作，找到符合《憲法》及國家利益最大公約數，政院人士說明，是希望透過憲政運作的過程，能夠讓立法院再次檢視法案，透過民主對話，回應公民社會與各界的訴求，捍衛憲政程序，找出符合憲法與國家利益的最大共識。最後期盼政院及立院，能創造朝野和解共生的新社會，打造兩岸和平共榮的新局面，邁入世界合作共贏的新時代。