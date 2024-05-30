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中職／中信兄弟後援投手變 「火牛棚」！防禦率4.06全聯盟最差

▲中信兄弟本牛棚防禦率高達4.06，是全聯盟六隊最差，圖為後援投手吳俊偉。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲中信兄弟本牛棚防禦率高達4.06，是全聯盟六隊最差，圖為後援投手吳俊偉。（圖／記者葉政勳攝 ）

實習記者掌聿嘉/綜合報導

中職中信兄弟昨（29）日在主場迎戰富邦悍將，在七局打完前以3:0領先客隊，握有絕對優勢，不過戰局在八局上起了變化。兄弟隊換上第三任投手王凱程，接連被敲出安打，單局被攻下三分，比分遭追平。九上續投的吳俊偉狀況不穩，被敲安後連投兩次保送，最終遭富邦悍將以4:3逆轉。賽後投手群防禦率升至4.06，居全聯盟最高。扣除掉先發輪值，目前中信兄弟牛棚主要戰力包括：小黑「吳俊偉 」、彭識穎、蔡齊哲、呂彥青、李振昌、謝榮豪、王凱程以及陳琥，其中四位投手年齡超過30歲，是六隊中後援防線最高齡的。此外，牛棚選手防禦率幾乎都飄破3，僅呂彥青在2.93。中信兄弟恐怕會遇到「找不到守護神」的狀況，也需要有人跳出來「關門」。

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德保拉有望奪勝　卻被後援投手搞飛

此役兄弟先發投手德保拉，擺脫開季四連敗低潮，投出六局無失分的優質先發，僅被敲出四支安打、送出五次三振，卻因牛棚放火，無緣延續先發出賽三連勝紀錄，賽後防禦率降至3.88。

扣除掉先發輪值，目前中信兄弟牛棚主要戰力包括：小黑「吳俊偉 」、彭識穎、蔡齊哲、呂彥青、李振昌、謝榮豪、王凱程以及陳琥，其中四位投手年齡超過30歲，是六隊中後援防線最高齡的。此外，牛棚選手防禦率幾乎都飄破3，僅呂彥青在2.93。

開賽至今，兄弟牛棚不斷放火，不過球隊卻沒有從農場補上新人頂替，依舊靠著固定班底撐場，得以看出球隊在投手養成這塊出現斷層

此外，去年休賽季期間在自由市場上，有樂天桃猿釋出的賴鴻誠、陳禹勳，統一獅釋出的江國謙，而兄弟隊並沒有在牛棚問題上加以補強，還放掉自家戰力內的陳柏豪。以結果論來看，當初的決定無疑造成當前先發投手的壓力，也是未來球隊能否贏球的關鍵。

▲樂天桃猿後援投手陳柏豪，本季11次救援成功，很有機會拿到個人首座救援獎項。（圖／記者葉政勳攝）
▲樂天桃猿後援投手陳柏豪，本季11次救援成功，很有機會拿到個人首座救援獎項。（圖／記者葉政勳攝）

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