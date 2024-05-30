台股是否跟進「T+1」？金管會4面向研議　彭金隆：先觀察美股成效

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金管會主委彭金隆指出，金管會先前確實有進行研議，針對改採「T+1」的利弊得失進行分析研究，也已請證交所就相關面向評估台股是否要採用「T+1」，同時，也會觀察其他國家實施績效，再決定是否跟進。
楊瓊瓔則進一步追問，金管會目前傾向採用還是不採用「T+1」？彭金隆認為，美股才剛實施，必須先觀察美股等國家實施成效、看結果如何，可能需要一定時間進行更詳細評估，目前尚無確定時程表、也尚未定案政策方向，但若是好制度，會盡快看看怎麼做。
證期局副局長黃厚銘下午在金管會例行記者會也提到，目前除了美國已實施T+1，印度去年也已實施，還有加拿大，和阿根廷亦已採「T+1」交割，目前主要仍以美洲國家為主，亞洲則只有印度採行。也由於美國才剛實施「T+1」，因此，可先觀察美國的情況，蒐集更多市場資料，不只台灣，英國與歐盟也在評估中。
他還說，去年4月14日證交所也已成立專案小組，成員包括期交所、櫃買、集保、券商公會、證券業者等，主要蒐集重要的市場參與者意見，進行效益分析，觀察主要交割市場的發展情形， 目前證交所朝4大面向研議，包括強化交割借券機制、增加券商款券撥付彈性、優化結算交割系統、提升外資交割結算效率，預計今年底會有研議結果。