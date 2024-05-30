Deepfake換臉假冒公司老闆！視訊會議騙過員工 得手近1640萬元
運用Deepfake深偽技術，透過AI換臉，衍生出以假亂真的影像，成為許多詐騙集團的最新犯罪工具。香港日前發生一起詐騙案，一位跨國公司女員工，與老闆透過視訊進行線上會議時，根據老闆指示匯款近400萬元港幣、約新台幣1640萬元到指定戶頭，但其實與女員工開會的根本不是老闆，只是詐騙集團透過Deepfake合成的虛擬影像。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合港媒報導，這起詐騙案發生在本月20日，一間總部位在英國的香港分公司，一位女員工在WhatsApp收到詐騙集團訊息，詐騙集團謊稱是人在英國的老闆，並且冒用了真正老闆的頭像照片，女員工不疑有他，對方於是要求隔天進行視訊會議。
而在會議上，詐騙集團透過Deepfake技術，偽造老闆的影像與聲音，向女員工發出指令，以要開設分公司為由，要求女員工將近400萬港幣的款項匯入指定帳戶。由於聲音與外貌都偽造的惟妙惟肖，女員工傻傻上當，匯款後另外向總公司詢問時，才發現受騙。
香港警方表示，許多國際公司會將高層主管的照片、影片放在公司網站上，成為詐騙集團隨手可得的素材，再透過所謂視訊會議，播放事先錄製好的偽造影音片段，發出指令。香港警方呼籲，在視訊會議中接到匯款要求就應提高警覺，可透過現場提問對答的方式，來驗證鏡頭對面究竟是真人，或犯罪集團事先準備好的偽造片段。