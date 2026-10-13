我是廣告 請繼續往下閱讀

苗安妮93萬愛馬仕包滴到紅酒！控富錦樹集團裝死不處理

然而當時服務人員倒酒不慎，讓紅酒滴落在她淺色系霧面鱷魚皮的Hermès Kelly To Go包款上

但包款因為是淺色系所以已經滲入皮革內部，無法百分之百恢復原狀，且最快也要等到12月才送回台灣

富錦樹總部公開監視器、錄音打臉！紅酒滴包事件變羅生門

苗女確實提出涉及93萬元的賠償方案，只是雙方對責任歸屬始終沒有共識。

▲苗安妮雖然在社群上表示「未曾提出93萬元賠償要求」，但協商的電話錄音顯示，苗女確實提出涉及93萬元的賠償方案。（圖/富錦樹Threads）

本人及同行友人都沒有親眼目睹服務人員將紅酒滴落在包款上的過程，但是在苗小姐去洗手間至回來期間，沒有任何服務人員進入包廂。

▲富錦樹公開監視器畫面，苗安妮去洗手間再回到包廂期間，並無服務人員進入包廂內服務倒酒。（圖/富錦樹Threads）

▲苗安妮原本稱自己去廁所回來後包款上就有紅酒滴，但本人跟三位友人都沒看到是服務生把紅酒滴在包包上，富錦樹調閱包廂外監視器，發現苗安妮去廁所期間，根本沒有服務人員進出包廂。（圖/富錦樹Threads）

目前已委任律師處理後續事宜，對於依法應負的責任，我們絕不迴避；但對於尚無充分證據支持的指控，亦不會逕行承認。

富錦樹餐飲集團旗下燒肉餐廳「USHIGORO S.」近日遭到「苗懂」執行長苗安妮爆料，表示服務人員倒酒時，不慎有一滴紅酒滴在她93萬的愛馬仕包上，當時店經理允諾會全權負責，但事後卻裝死不回應，在社群引爆討論。不過，富錦樹12日深夜，公開通話錄音以及監視器紀錄反擊，強調根據苗安妮的說法跟事實有出入，不僅事發時沒有服務人員進出包廂、苗安妮跟友人也沒有親眼看到紅酒滴到包包，且苗安妮一再強調自己沒有要求賠償，但客服對話中，苗安妮確實明確說出要求賠償93萬，雙方各執一詞。「苗懂」執行長苗安妮近日在臉書發文表示，今年5月她跟3位友人前往台北大直「USHIGORO S.」用餐，自備兩瓶紅酒，餐廳每瓶收取2200元開瓶費，4人總消費將近4萬元，，店經理當時也出面承諾會「全權負責」，苗安妮認為對方有誠意，所以也沒要求打折，照常結清餐費。苗安妮表示，後續將包款送回法國原廠工匠檢視，，結果後來她7月、10月連續主動聯絡餐廳以及公司人員，表明如果不處理就會委任律師發存證信函，但時至今日卻沒有收到任何具體解決方案。甚至對方開始出現「訊息不回、電話不接」的情況。苗安妮心累喊：「為何一定要等到我發文，社群開始討論，集團才願意發聲明回應？然而對此事件，富錦樹再度發出聲明，當事人持續於社群平台發表與事件相關的說法，其中部分內容與集團掌握的事實及紀錄有所出入，為避免片面資訊持續造成誤解，也為維護第一線服務同仁權益，因此決定公開相關錄音及監視器紀錄，讓外界更完整了解事件經過。富錦樹強調，苗安妮雖然在社群上表示「未曾提出93萬元賠償要求」，但協商的電話錄音顯示，另外，包廂內沒有安裝監視器，現有影像沒有辦法還原污損過程，不過根據包廂門口畫面顯示以及苗安妮說法，苗小姐是在前往洗手間、返回座位後，才發現包款上有紅酒污漬，貼文曝光後，立刻在社群引爆廣大討論，不少人紛紛表示：「尷尬了...說沒要93萬，錄音檔清清楚楚，根本自己跟友人都沒看到是服務生滴到還要賴給餐廳」、「懶人包：我沒看到誰弄髒了我的包，但在你們餐廳弄髒的，所以請你們93萬買回」、「如果包包是在上廁所時被滴到，為什麼3個友人都沒看到？」、「完全被打臉到爆，如果真的是被服務生滴到，3位友人完全沒看到，本人去上廁所還能說是餐廳用的嗎？自己喝酒也可能沾到好嗎？坐等真相。」富錦樹提到，同時，我們也將依法維護消費者、企業及第一線服務同仁的合法權益。此次公開相關資料，是希望讓事件回歸事實，讓各界能基於更完整的資訊進行判斷，感謝各界的關注與理解。