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▲在過去的勇士隊中，這代表著柯瑞（Steph Curry）與湯普森（Klay Thompson）在無球狀態下不知疲倦地跑動，尋找一絲出手的空間來投進三分球。（圖／美聯社／達志影像）

▲已故的洛杉磯湖人傳奇球星科比曾對動態進攻模式提出嚴厲批評。（圖／美聯社／達志影像）

幫助金州勇士取得4冠王朝的動態進攻、牛角戰術（Horns Offense），在新賽季將不會太常見了。勇士總教練科爾（Steve Kerr）在日前受訪時表示，球隊進攻體系將大幅改變，格林（Draymond Green）等主力球員也必須做出改變。他認為，現代籃球最大的轉變並非投籃選擇，而在於「執教方式」的根本改變——教練們不再頻繁地下達戰術指令了。事實上，當年科比（Kobe Bryant）就曾對此體系做出評價，認為這和自己過去打球的方式很不一樣。「大多數球隊現在都不再喊戰術了，而是自然地流動到合理的空間配置中。」科爾解釋道。過去的教練總是有著滿滿一整袋的固定戰術，例如傳統的牛角戰術，球隊就是兩名長人站在肘區，與3名外線球員做配合，起手式很固定。但現在的顯學是「5-Out）」、填滿底角、高位擋拆，然後讓球流動起來。「只要能迫使防守方進行輪轉，就像推倒第一張骨牌一樣，我們就能取得進攻優勢。」科爾對此再熟悉不過，因為正是他將這種動態進攻體系武器化，並將其轉變為贏得總冠軍的方程式。但與大多數傳統籃球體系不同，這套系統不需要科爾在場邊大喊戰術名稱，而是讓球員在特定的指引下進行「引導式的即興發揮」。在科爾的進攻體系下，球員必須不斷地空切、掩護與傳導。目標就如他所說，在防守端取得優勢。一旦對手出現漏洞，就是他們撲向那張「倒下的骨牌」並取分的時刻。在過去的勇士隊中，這代表著柯瑞（Steph Curry）與湯普森（Klay Thompson）在無球狀態下不知疲倦地跑動，尋找一絲出手的空間來投進三分球；或者是伊古達拉（Andre Iguodala）、李文斯頓（Shaun Livingston）空切籃下，接獲格林（Draymond Green）的傳球輕鬆拿下兩分。這種進攻哲學的轉變，也徹底改變了球隊的日常訓練模式。科爾坦言：「我們現在的訓練內容，也是我這幾年從年輕教練身上學到的——我們練了更多『優勢局面』的處理。在我執教的前幾年，我們花大量時間練習固定戰術，但現在我們只練3打2、4打3、5打4的優勢訓練。因為只要你能製造防守輪轉，就會產生空間，你只需要站在對的位置上，正確處理球，就能為彼此創造出空檔投籃的機會。」6年前，當科爾率領勇士隊以這套動態進攻拿下三座總冠軍，並引發全聯盟爭相效仿時，已故的洛杉磯湖人傳奇球星科比曾對這種進攻模式提出嚴厲批評：「現在的球員打的是『隨機籃球（Random Basketball）』。這快把我和菲爾（Phil Jackson）逼瘋了，因為全是切入然後分球。你可能會投進，也可能不會；你完全不知道誰會有空檔。這是一種『意外籃球（Accidental Basketball）』。我們以前打球是有目的性的。」科比口中「有目的性」的籃球，指的是讓他奪下五冠的「三角戰術」。這項體系確實賦予了湖人隊嚴謹的結構，但現代的進攻真的如柯比所說，是隨機且充滿意外的嗎？從科爾的角度來看，現代NBA的進攻絕非亂無章法。它同樣具有嚴密的結構與空間邏輯，只是它「沒有劇本」。在快速攻防轉換與極致的空間拉扯下，放棄繁瑣的戰術呼叫，讓球員在流動中解讀比賽、即興發揮，或許才是現代籃球最極致的「無招勝有招」。