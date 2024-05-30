中職／「宇宙邦」來了！富邦悍將8：6逆轉中信兄弟　戰績登上第二

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1局下首打者岳政華敲出右外野深遠安打，兄弟攻佔上得點圈，下一棒江坤宇立刻補上右外野的落地安打，兄弟先馳得點。接著，自4月13日後就沒有敲出全壘打的「魚住」曾頌恩，也馬上轟出1發兩分砲，擊球初速來到誇張的170公里。然而，就在陳俊秀選到4壞球保送上壘後，本季狀態火熱的陳子豪也在接力開轟，敲出距離407英尺的大號全壘打，兄弟首局以5：0領先富邦。
魏碩成遇亂流 富邦吹起反攻號角
富邦在2局上獲得滿壘進攻機會，結果兄弟先發魏碩成控球失準，先是對董子恩投出觸身球，再被王勝偉選到四壞球保送，富邦不費吹灰之力搶下2分。接著，葉子霆也敲出帶有1分打點的高飛犧牲打，富邦將比分追近至3：5。
3局上富邦打線再有攻勢，申皓瑋、陳真接連敲出安打，姚冠瑋擊出右外野滾地球形成安打，將申皓瑋送回本壘。魏碩成遭遇大亂流，接連投出觸身球、暴投失誤、四壞球保送，讓富邦反倒取得6：5的領先。
5局上接替魏碩成的林暉盛也連續發生控球失誤，在富邦攻佔上二、三壘時，兄弟派出陳琥後援登板，但未能馬上止血，富邦靠王正棠、高國麟的犧牲高飛球、一壘安打再添2分，富邦8：5兄弟。
富邦鐵牛棚接力 完成逆轉秀
兄弟在7局下攻佔上一、三壘，靠著陳子豪的內野滾地球，護送曾頌恩回到本壘得分，兄弟6：8落後於富邦。比賽進入8局後，富邦派出勝利組牛棚王尉永、富藍戈成功封鎖住兄弟打線，幫助球隊8：6取勝。
江國豪先發5局，共被擊出7支安打，包括2發全壘打，雖然在首局丟掉5分，但後續穩住陣腳，成功拿到本季第3勝。而兄弟先發魏碩成則找不回投球準心，主投2.2局，被敲出6支安打，丟出4次四壞球、2次觸身球，吞下近期先發的3連敗。