蘋果重磅改造Siri！外媒：可全面操控iPhone 功能和更新時間曝光
蘋果公司全球開發者大會（WWDC）將於6月10日至14日展開，預計會有超過100場由蘋果工程師主持的會議與技術講座，並通過蘋果網站、Apple Developer App、Apple TV App 和YouTube等多個平台進行直播。
記者鄭妤安/台北報導
WWDC預計宣布iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、tvOS 18、watchOS 11 和 visionOS 2等多個軟體與系統的更新，外界預期，蘋果將推出人工智慧（AI）相關應用，來因應科技業生成式AI浪潮。外媒《MacRumors》透露，iOS 18可望迎來史上最大幅度的改版將推出的多款AI功能，包括AI修圖、語音轉備忘錄、電子郵件及訊息的提供建議回覆、智能生成摘要、升級版Siri、自動生成表情符號、統整錯過的通知與訊息、Xcode開發者工具等。
其中，針對Siri的改造，彭博社記者Mark Gurman表示，iOS 18將首次允許Siri控制應用程式內的所有功能，知情人士告訴他，這項變革需要使用大型語言模型對Siri的底層軟體進行改造，這將成為蘋果重新進入人工智慧領域的亮點之一。
改造內容包括能夠請Siri打開單個文件、發送或刪除電子郵件、文章摘要等，眾功能顯示用戶可望利用Siri就能全面操控iPhone，不過，Mark Gurman提到，全新Siri雖然將在WWDC上亮相，不會馬上在iOS 18上推出，時間點可能會在明年。