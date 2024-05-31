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創投驅動成長！大亞配歷年最佳1.7元股利　EPS 3.91元創高

▲大亞宣布每股配發現金股利1.2元、股票股利0.5元，合計發放1.7元，配發率達43.48%，EPS攀升至3.91元，股利配發及EPS皆創歷年最佳。（圖／大亞提供）
▲大亞宣布每股配發現金股利1.2元、股票股利0.5元，合計發放1.7元，配發率達43.48%，EPS攀升至3.91元，股利配發及EPS皆創歷年最佳。（圖／大亞提供）

記者許家禎／台北報導

大亞（1609）於今（31）日召開股東會，宣布每股配發現金股利1.2元、股票股利0.5元，合計發放1.7元，配發率達43.48%，EPS攀升至3.91元，股利配發及EPS皆創歷年最佳。對此亮眼成績，大亞集團沈尚弘董事長表示，「因應全球經濟市場疲弱，大亞集團積極進行多角化布局，2023年集團獲利合併營收264.35億元佳績，2024年將堅定實踐集團3E策略（Emerging、Energy、ESG），鞏固本業並扶植創投新機會。」

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中美晶片戰爭、烏俄戰爭、以哈衝突及中國市場消費緊縮等議題延燒，反觀大亞集團受惠於電網強韌計劃及再生能源政策，電線電纜本業需求仍暢旺。其中，漆包線事業群雖受電機業需求降低及電子業去庫存化放緩，2023依舊維持穩定成長，2024年將擴大投入無人機、低軌衛星及電動車等領域供給，未來營運表現備受期待。

能源布局方面，太陽能發電掛表額度達212MW，儲能設備亦於2023年達成多項指標性項目，包含保安4.5MW及歸仁2.5MW電網調頻輔助服務，目前集團AFC容量已達13MW，光儲系統達36.5MW。創投領域受惠認列保瑞及穎崴兩檔股票之獲利挹注，為集團帶來27億元業外收入，對比2022年成長215%，大幅助力2023年EPS成長。

展望2024年集團建設，董事長沈尚弘指出大亞集團秉持早一步做好的精神，擘劃完整能源鏈布局，本業方面持續精進研發製造能力，目標使能源傳輸及轉換更有效率，進一步拓展國內外市場占比。

於5/30至6/1止，電通事業群及漆包線事業群與集團旗下協同能源科技參與《2024臺南國際綠色產業展》，展覽期間除電線電纜與漆包線產品實力展示外，協同能源也將展出電池管理系統（BMS）的自主設計與研發，創新經驗整合通訊技術，為客戶提供全方位的儲能維運和能源管理解決方案。

此外，2024年大亞亦將加速中部地區大型案場開發，雲林漁電共生案場目前積極開發中，預計2027年底掛表；台中智璞儲能 100MW E-dReg 已在今年3月動土，預計 2025年 6月將可上台電交易平台，預估未來每日可提供約20萬度的總儲能量。而太陽能以外之再生能源推動亦不會停下腳步。

大亞創投也會持續找尋新的投資標的，期望挖掘下一個潛力新星，為社會與企業發展創造雙贏。2025年大亞邁入70週年，將繼續實現「友善環境、美麗家園的推手」的願景，加速完成2050淨零碳排的目標。

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