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外資續賣、投信回頭力挺　三大法人調節345億、台股跌破月線

▲台北股市今（31）日好戲只演上半場，終場收在最低點21174.22點，三大法人合計賣超345.39億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（31）日好戲只演上半場，終場收在最低點21174.22點，三大法人合計賣超345.39億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（31）日好戲只演上半場，終場收在最低點21174.22點，下跌190.26點或0.89%，上沖下洗364點，日K連3黑，並跌破月線，成交量為6649.4億元；三大法人合計賣超345.39億元。

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觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連4賣」賣超330.59億元；投信結束連3賣「由賣轉買」，今日買超2.2億元；自營商（自行買賣）「連2賣」賣超17億元，合計三大法人賣超345.39億元。

台北股市今日好戲只演上半場，原本以為可以擺脫連日走跌的態勢，沒想在尾盤在權值股以及航運股的走跌下，終場收在最低點21174.22點，下跌190.26點或0.89%，上沖下洗364點，日K連3黑，並跌破月線，成交量為6649.4億元，創下4月19日以來的大量。此外，台股本週下跌逾1.8%，結束週K連5紅；不過5月表現可圈可點，本月上漲逾3.8%，月K連4紅。

大盤尾盤遇到賣壓，中小型股也同樣走低，櫃買指數終場收在相對低點257.84點，下跌0.08點或0.03%，日K連3黑並跌破5日線，並留長上影線。

今日賣壓重心就在於電子權值股，人氣也稍微離開，成交比重下降到65.7%。權王台積電最後一盤爆出4.7萬張賣單，拖累股價收在最低價821元，下跌17元或2.03%，日K連5黑並跌破月線，拖累大盤指數有139點，也就是說今日大盤有73%的跌點是來自於台積電；鴻海同樣最後一盤爆出4.5萬張的賣單，終場下跌4.5元或2.55%，收在172元，日K連3黑，跌破10日線以及月線，拖累大盤指數有18點；聯發科則是最後一盤有買單挹注，終場收在相對低點，下跌55元或4.26%，收在1235元，一根長黑K棒跌破短期均線，拖累大盤指數有23點。

今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、陽明、力積電、鴻準、聯電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、奇鋐、鴻海、陽明、聯發科。

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