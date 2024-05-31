靠AI帶風向！OpenAI公開中俄等國網軍生成貼文　創社群帳號帶風向

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OpenAI指出，這些帳號包含中國、俄羅斯、伊朗的國家級網軍，還有以色列政治網路輿論操作公司等，研究人員在追蹤多時後認證這些組織都使用了該公司的工具，分別進行輿論操作，例如中國官方網軍行動「垃圾訊息偽裝」（Spamouflage）、俄國「分身」（Doppelganger）等。
其中俄羅斯網軍的「文法錯誤」（Bad Grammar）行動就是利用OpenAI模型和工具，在Telegram用俄語和英語創建簡短的政治評論，「分身」則利用OpenAI的AI在社群媒體X等平台上，創建英語、法語、德語、義大利語和波蘭語等語言的評論。
OpenAI也阻止了中國「垃圾訊息偽裝軍」（Spamouflage）的影響力行動，此行動濫用OpenAI模型來生成中、英、日、韓等語言的社群帳號，並針對批評中國政府者發表大量攻擊貶損的文章，且放在社群媒體X平台與Medium等網站上。
這是首次有大型人工智慧公司揭露其工具被用於網路欺騙活動，OpenAI首席研究員尼莫（Ben Nimmo）告訴媒體，該公司公開這些行動的目的與外界擔心生成式AI用於網軍行動有關，這實際展示了網路輿論操作模式有什麼樣的改變。