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國中曾「拿椅子砸人」 黃捷聽完驚呼：你好火爆哦！

自稱上大學後開始控制情緒 「我大學以後就是那麼乖」

詹江村開轟「反霸凌怎麼碰到沈伯洋就雙標？」

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前車掃遇到路人比中指，笑著大讚對方「比得很好、很直、超強」，高EQ反應引發討論，不過他過去自曝的學生時期往事也被重新翻出。沈伯洋曾在2024年與立委黃捷、吳沛憶直播時透露，國中時聯絡簿曾被老師寫下「今天你們的小孩又把椅子拿起來砸人」，高中同學對他的印象則是「滿嘴髒話」，讓黃捷當場驚呼「你好火爆哦！」；他2020年接受網紅「館長」陳之漢專訪時，更曾自曝學生時期「被少年隊抓過」。國民黨桃園市議員詹江村也藉此質疑，脆上的青鳥不是最反霸凌？沈伯洋、黃捷及吳沛憶2024年12月26日在網路節目《加開零食會》聊天時，話題談到沈伯洋學生時代的脾氣。沈伯洋笑稱，自己的父母以前很怕他生氣、怕他去打別人。黃捷也接著問，聽說沈伯洋國中時「很愛做一些兇殘的事情？」沈伯洋隨即提起以前的聯絡簿，表示老師有時會寫：「沈爸爸、沈媽媽好，今天你們的小孩又把椅子拿起來砸人了！」黃捷聽完當場直呼：「你好火爆哦！」沈伯洋則說，因此父母以前總是叫他冷靜；如果問國中同學，對他的印象可能就是「拿椅子砸人」，高中同學對他最大的印象則是「滿嘴髒話」。另外，沈伯洋2020年接受網紅「館長」陳之漢專訪時，館長也曾好奇，沈伯洋身為高學歷知識分子，外型及穿著卻相當年輕。沈伯洋當時便笑稱，自己「從小都比較叛逆」，以前還留過光頭，接著自曝：「以前我也被少年隊抓過。」沈伯洋回憶，自己當年學業成績相當好，是全校男生第一名，若只看課業成績原本有機會推甄建中，但最後卻因為「德育是不及格」而無法推甄。他提到，當時幾乎每天聯絡簿都被寫紅字，內容不外乎「這個學生不乖、頂嘴」，還常常跑去打撞球，並表示自己那時確實比較叛逆，「那個風格有一直影響到現在的我」。不過，沈伯洋也有在2024年節目中表示，自己的個性在進入大學後逐漸改變，開始學著控制情緒，也不再像高中時一樣經常講髒話。他當時笑稱，「我大學以後就是那麼乖！」並表示自己是在大學時期開始學習控制情緒，學生時代的火爆脾氣也因此有很大轉變。針對沈伯洋的舊片段，詹江村昨發文批評，任何型態的霸凌，都是社會所不能容忍，但是大家真的是反霸凌嗎？「竊鉤者誅，竊國者侯」。詹江村表示，撲馬沈伯洋國中時候對同學兇殘，生氣起來就拿椅子砸人，高中時候滿嘴髒話辱罵同學，「你們怎麼不撻伐撲馬，你們怎麼不要求沈伯洋退選？是因為沈伯洋選的是市長嗎？」他也質疑，「歐巴桑聯盟要不要出來嘴一下？脆裡面的青鳥不是最反霸凌，怎麼碰到沈伯洋就雙標了？」