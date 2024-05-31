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7-11「Hello Kitty一番賞」1抽300變99元　貓迷暴動！1動作不白跑

▲7-11又悄悄跳樓出清了！部分門市限定的「Hello Kitty50週年」一番賞最後出清優惠，原價每抽300元，現在每抽只要99元。（圖／記者葉政勳攝）
▲7-11又悄悄跳樓出清了！部分門市限定的「Hello Kitty50週年」一番賞最後出清優惠，原價每抽300元，現在每抽只要99元。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11又悄悄跳樓出清了！部分門市限定的「Hello Kitty50週年」一番賞最後出清優惠，原價每抽300元，現在每抽只要99元，一次全包還能獲得最後賞的「Hello Kitty50週年生日慶絨毛娃娃」，不過由於一番賞並非所有門市都有販售，出發搶購前別忘了先用7-11 APP i地圖查詢，以免白跑一趟。

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Hello Kitty粉絲快衝，7-11「Hello Kitty50週年」一番賞限時出清優惠，原價每抽300元，即起至6月25日前每抽只要99元，相當於3.3折，且抽抽有獎，包含一系列居家、外出小物，最後一抽還有特別獎「hello kitty50週年生日慶絨毛娃娃」。

不少網友見到優惠，立刻失心瘋包牌「想當初三百的時候，不知道抽了幾10回超過了」、「為了最後賞，直接梭哈」、「感謝分享！剛剛立刻去抽 超開心 這樣才500！之前抽了四次300都是鏡子 真的會吐血」、「真的是早買早享受，晚買享折扣」。

▲7-11「Hello Kitty50週年」一番賞限時出清優惠，原價每抽300元，即起至6月25日前每抽只要99元，相當於3.3折。（圖／7-11提供）
▲7-11「Hello Kitty50週年」一番賞限時出清優惠，原價每抽300元，即起至6月25日前每抽只要99元，相當於3.3折。（圖／7-11提供）
「Hello Kitty50週年」一番賞哪裡有？

一番賞屬於部分門市限定，可以在出發前先開啟APP的「I地圖」選擇「i話題」，即可看到鄰近門市哪邊有一番賞，以及特定一番賞的庫存數量，建議鎖定籤數剩下不多的店家，一次包套除了抽中的獎品外，還可以拿下最後賞，CP值超級高。

▲一番賞屬於部分門市限定，可以在出發前先開啟APP的「I地圖」選擇「i話題」，即可看到鄰近門市哪邊有一番賞。（圖／翻攝自APP）
▲一番賞屬於部分門市限定，可以在出發前先開啟APP的「I地圖」選擇「i話題」，即可看到鄰近門市哪邊有一番賞。（圖／翻攝自APP）
歡慶Hello Kitty50週年！一番賞獎品一次看

📌A賞Kitty50週年毛毯
📌B賞Kitty50週年造型抱枕
📌C賞Kitty50週年提袋
📌D賞Kitty50週年鑰匙圈
📌E賞Kitty50週年口金零錢包
📌F賞Kitty50週年襪子（白色）
📌G賞Kitty50週年襪子（粉色）
📌H賞Kitty50週年鏡子
📌I賞Kitty50週年2入方巾組
📌K賞Kitty50週年方型抱枕（白色）
📌L賞Kitty50週年方型抱枕（粉色）
📌最後1抽可以獲得最終賞的「hello kitty50週年生日慶絨毛娃娃」

▲7-11「Hello Kitty」一番賞系列開始出清，買1抽送1抽只要300元，就有機會帶回許多Kitty周邊。（圖/7-11臉書）
▲7-11「Hello Kitty」一番賞系列開始出清，買1抽送1抽只要300元，就有機會帶回許多Kitty周邊。（圖/7-11臉書）

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