7-11端午連假出手了！特大杯美式33元、泡麵買2送2　送整串衛生紙

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📍門市｜6月6日至6月10日
◾特大杯美式咖啡3杯100元，5.5折，原價60元、特價33元
◾特大杯拿鐵咖啡2杯100元，7.1折，原價70元、特價50元
◾中杯精品美式2杯100元，6.2折，原價80元、特價50元
◾香鑽水果茶2杯100元，7.1折，原價70元、特價50元
◾多喝水STAYCOOL礦物強氣泡PET560買2送2，5折，原價29元、特價15元
◾康貝特200P EX能量飲料CAN225買2送2，5折，原價35元、特價18元
◾農心香辣海鮮烏龍麵(袋）買2送2，5折，原價49元、特價25元
◾樂天XYLITOL無糖口香糖(藍莓薄荷/萊姆薄荷)買2送2，5折，原價39元、特價20元
◾桂格即食大燕麥片330g(罐)買2送2，5折，原價99元、特價55元
◾御料小館辣味雞柳條買2送2，5折，原價49元、特價25元
◾韓國Sweetory蜂蜜奶油風味杏仁果/海苔杏仁果買2送2，5折，原價39元、特價20元
◾韓國熊津玉米鬚茶買2送2，5折，原價39元、特價20元
◾熊津韓國大麥飲買2送2，5折，原價39元、特價20元
◾OPENPOINT會員到門市購買指定12大類別商品滿額立折、加贈點活動：到門市購買CITY系列/常溫/冷藏/泡麵/零食/糖果/健美機能/冰品/冷凍/啤酒/甜點/寵物指定商品，享單筆滿222元立折22元、滿999元立折100元，再加贈20點OPENPOINT點數，等同回饋120元。
◾門市購物(不含菸、受託代銷)結帳金額滿999元加贈好禮，贈禮3選1，選擇包含五月花厚棒衛生紙1串、Niseko牛奶巧酥雪糕盒冰1盒、AB優酪乳517ml(原味)2瓶。
📍APP｜6月6日至6月10日
◾濃萃美式買6送3，5.8折，原價50元、特價34元
◾濃萃拿鐵買6送3，6.6折，原價60元、特價40元
◾黑糖珍珠撞奶買6送3，6.6折，原價60元、特價40元
◾一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶買6送3，6.6折，原價60元、特價40元
◾CITY燕麥指定系列-大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶買6送3，6.7折，原價70元、特價47元
此外，OK超商即起至6月3日，OKCAFE指定牛奶飲品：阿華田摩卡拿鐵、焦糖風味奶茶、黑糖醇奶茶，享單杯七折優惠。還有即起至6月7日前，購買「鮮芋仙 招牌嫩仙草奶凍」，享嚐鮮價65元（原價75元），聯名元老級甜點鮮芋仙，推出以Q彈的嫩仙草為主的風味飲品，「招牌嫩仙草奶凍」，選用一整顆鮮芋仙祖傳手工製作的嫩仙草凍，搭配香醇濃厚的牛奶，甘甜滑潤、香醇滑口。