郭書瑤爆惡鄰風波！蔡凡熙認「有點傻眼」 曝她私下真實個性
郭書瑤（瑤瑤）先前被爆料拖欠管理費1年，還將包裹空箱堆在公共空間，甚至直接撕掉電梯裡的社區公告。曾和郭書瑤合作《通靈少女》的蔡凡熙被問到此事，直言：「我是有一點傻眼」，強調沒有詢問對方細節，卻也曝光郭書瑤私底下的為人。
記者吳昕蓓／台北報導
蔡凡熙日前為新戲《幸福房屋事件簿》受訪，被問到郭書瑤的風波，他坦言兩人私下都還會見面，「看不出來她有什麼很大的改變，會做這些事，都還是很照顧人的大姐姐形象。」他表示雖然管理費不便宜，但自己都會好好繳錢，一次繳交3個月的費用，「我是沒想過做這樣的事情啦，因為我自己也會繳。」
蔡凡熙透露，他的包裹都會請姐姐代領，自己平常也會看社區公告，「有東西壞掉要修，還是要看一下。」被問到有沒有碰過惡鄰居的經驗，他也表示，雖然不算惡鄰居，但養狗之後，碰到會怕狗的鄰居確實會比較困擾，搭電梯都要特別注意一下別嚇到對方，「看到電梯停在他的樓層就要走樓梯。」
至於最無法接受的鄰居行為是什麼？蔡凡熙思考了一下，直言把垃圾堆積在家門口，或是樓上有小孩太吵的，都會讓他很倒彈，「以前高中住一層樓有10間那種，垃圾放在門口發臭」，但他很滿意目前的社區，還介紹朋友住進同一層樓成為鄰居，透露朋友最近已經要搬進來了。