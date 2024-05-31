利明献接任東元董座　改革派菱光黃育仁對「這件事」詫異與遺憾

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東元在邱純枝的帶領下，朝向電氣化、新能源的策略轉型，為營運注入成長動能，市值成長至今超過1,000億元，2023年營收近600億元，營收與獲利均創下新高，成果有目共睹。新一屆董事會萬分感謝邱純枝過去對東元的全心付出，締造東元多項里程碑，也造就東元在全球的傲人成績和品牌價值。
邱純枝交棒給利明献董事長，未來，擁有跨國金融管理經驗、個性謙沖圓融的利明献董事長，在現有堅實經營團隊匡助下，於經營策略上，「先求聚焦發展並以穩定人才及經營為重，同時尊重東元既有的文化與傳承」，相信可望持續透過技術優勢，積極研發節能新品，搶佔減碳商機，在核心產品與新興綠能產品的相輔相成下，結合東元全球產業鏈，放眼國際，擴大營收成長力道，為股東、員工、和社會創造更高的企業價值。
利明獻董事長並表示，董事會成員學經歷豐富、各有專精，他本人將可借重5名續任董事參與東元經營的經驗以協助新一屆董事會順利運作，此外，新任6名董事亦各擁跨國經驗、永續發展、再生能源產業、數位轉型、智慧製造和組織改造之專業。此一嶄新組合，與東元未來聚焦發展之策略與方向一致，也符合股東們期待東元順應國際綠能發展趨勢與提升全球布局之期望展望。
不過，被視為是改革派的東元會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁發出聲明表示，東元是如此代表台灣工業發展的知名企業在此次股東會前後，新任董事長人選卻成為謎團和媒體的話題，且在召開新任董事會前，竟然無法提前知道未來的掌舵者，這實在令人詫異且遺憾。
黃育仁指出，要恭喜利明献董事今天被董事會推選擔任東元董事長，期盼利董事長能夠率領團隊讓東元邁向另一個嶄新的榮景，同時也要感謝支持改革的股東，讓菱光公司所推薦的候選人-侯智元先生在股東會時以最高票當選董事。不過，他卻對召開新任董事會前，竟然無法提前知道未來的掌舵者，讓人感覺詫異且遺憾。
黃育仁表示，選舉本應提出理想、綱領和政見，以規劃來說服支持者。雖然這次選舉前沒有人提出這樣的規劃，但希望利董事長在當選後能快速提出「東元的未來計劃」，作為東元未來經營的綱領和目標；而且這個計劃不僅僅是未來6年，更應該是未來10年甚至更長的發展計劃。如果能有這樣的共識並作出承諾，將會是東元的福氣，也是台灣整體經濟向上發展的必要條件。
黃育仁強調他不是代表公司派或非公司派，也不是某個財團的代表，董事應該承擔的是所有股東託付經營上市公司的責任、追求的是全體股東的利益，尤其是小股東的權益。董事會的目的是讓公司更好，因此董事們需要有多元且全面的聲音，反映更廣泛的意見和看法。未來的東元也應該是所有股東的東元，而不僅僅是大財團的東元；多元意見，只要正確，我們的董事會應該都要尊重並採納。
黃育仁期待未來的東元，能讓股東、社會和所有投資人更清楚地知道未來方向，包括計劃長期栽培接班的經營團隊。因此，需要一個穩定的接班和領導計劃；東元經營團隊也應該要從熟悉並理解東元的幹才中挑選接班人，這才是未來東元的重要任務，也是作為一個負責任企業的象徵。