強打中年／平野惠一對子弟兵說重話！中信兄弟球員要有自知之明

我是廣告 請繼續往下閱讀
打過甲子園的平野惠一，球員時期就是「助攻」的角色，2006年5月6日，他在對千葉羅德海洋隊的比賽中，於接捕一壘界外飛球時撞上場邊護欄，造成胸部軟骨撞傷、右腰扭傷、右腕與右大腿挫傷的嚴重傷勢，因而宣告全季報銷，甚至一度被評估為球員生涯可能告終。
但在知道自己身材條件不佳的狀況下，平野惠一生涯也從游擊手、二壘手等再到外野手，為了就是要在職業生存。
2008年平野轉隊到阪神虎，單季47次犧牲短打，不但創下紀錄，也拿到東山再起獎，了解自己打擊能力無法跟這些強打者比拚，平野惠一反而靠守備，站穩在職棒的舞台。
不過來到台灣，他接受林威助、彭政閔之後的中信兄弟總教練位置，反而遇到挑戰，因為球隊傷兵不少，加上牛棚戰力不足，中信兄弟戰力受到考驗。
中信兄弟今年本土先發輪值出狀況，鄭凱文開季就在二軍，只有在4月5日二軍出賽1場，僅投3局，徐基麟因過度疲勞，所以手無法負荷，「美美」鄭浩均因為手肘韌帶置換手術，應該也無法太快回到球隊，魏碩成表現起伏太大，但本土投手出現危機，卻發生「無人可用」的窘境。
而兄弟過去引以為傲的牛棚也出問題，李振昌、蔡齊哲、吳俊偉都有狀況，王凱程、陳琥、呂彥青等狀況時好時壞，的確讓兄弟牛棚捉襟見肘。
相較於統一獅、富邦悍將，都有狀況不錯的本土好手起碼可以在牛棚幫忙，兄弟的牛棚選擇性太少，更別說先發投手，在官大元、陳柏豪等分別引退或是轉隊，中信兄弟若能夠增加投手戰力，才有可能讓戰績穩定。
此外，本季德保拉的狀況的確大不如前，是否因為長期先發累積來的疲勞跟傷痛影響不得而知，但兄弟先發洋投也要看寇迪在上一軍後，能否再度找到穩定的先發投手人選，否則要離上半季冠軍，只會越來越遠。
平野惠一希望球員要有自覺 不想被換的意識
中信兄弟野手今年在王威晨受傷後，三壘位置也空了出來，王政順可能有守備上的問題，但他的打擊仍是兄弟需要的，而兄弟游擊手江坤宇因傷回歸，但整體戰力也像平野惠一提到的，希望球員要有「自覺」，拿出拚勁，不但勉勵球員，也希望兄弟球員拿出鬥志，不要因一點小傷就不願意上場，反而是「不想被換」的心態應更強烈。
就像洪一中總教練提到的，「人家是只要一點小傷都希望不要讓總教練知道，不然就馬上換人，立即下二軍，可能連工作都不保，我們卻是相反」，平野惠一想要強調的，可能不是只有職業意識，還有珍惜環境，想辦法生存的意念與精神，這也是職業選手能夠受到尊重，以及維持崇高社會地位的方式。