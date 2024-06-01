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今起拿鐵買一送一！全家美式、拿鐵買3送3「可寄杯」　7-11買7送7

▲今（1）日限定7-11精品美式、精品拿鐵買7送7，APP行動隨時取可寄杯慢慢喝；全家有寄杯美式、拿鐵買3送3，優惠僅限一天。（圖／7-11提供）
▲今（1）日限定7-11精品美式、精品拿鐵買7送7，APP行動隨時取可寄杯慢慢喝；全家有寄杯美式、拿鐵買3送3，優惠僅限一天。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

週末咖啡優惠開跑！今（1）日起有美廉社大杯拿鐵買1送1，還有全聯美式、拿鐵也買1送1，全家有寄杯美式、拿鐵買3送3，優惠僅限一天，跨店隨時取可寄杯；7-11精品美式、精品拿鐵買7送7，APP行動隨時取可寄杯慢慢喝。

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🟡7-ELEVEN
📍APP｜6月1日 
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯精品拿鐵買7送7，5折（原價90元、特價45元）

▲7-11精品美式、拿鐵買7送7，優惠只限今天。（圖／7-11提供）
▲7-11精品美式、拿鐵買7送7，優惠只限今天。（圖／7-11提供）
📍門市｜5月31日至6月2日
◾ 厚乳拿鐵第二杯10元，5.8折，原價65元、特價38元
◾大杯熱卡布奇諾第二杯10元，6折，原價55元、特價33元
◾UCC無糖咖啡185g買1送1，5折，原價30元、特價15元
◾霜淇淋任選第2支10元，原價49元、特價30元

▲7-11「超值五六日」自5月31日至6月2日。（圖／業者提供）
▲7-11「超值五六日」自5月31日至6月2日。（圖／業者提供）
📍門市｜5月29日至7月9日
◾購買指定漢堡/菠蘿系列任一品項，加20元享大杯美式，4.6折，原價45元、特價20元
◾購買指定漢堡/菠蘿系列任一品項，加30元享大杯拿鐵，5.4折，原價55元、特價30元

▲7-11指定堡類／菠蘿加20元享有大杯美式。（圖／7-11提供）
▲7-11指定堡類／菠蘿加20元享有大杯美式。（圖／7-11提供）
📍APP｜5月31日至6月2日
◾大杯拿鐵咖啡3杯+漢堡系列指定商品3個，6.9折，原價144元、特價100元
◾大杯美式咖啡3杯+漢堡系列指定商品3個，7折，原價134元、特價94元
◾經典純奶茶3杯+漢堡系列指定商品3個，7折，原價139元、特價97元
組合兌換時可任意選擇 黃金蝦排堡 89 元/晶華嫩雞鮮蔬貝果 69 元/星宇航空-美式爆汁熱狗堡 69 元/起司四重奏熱狗堡 55 元

🟡全家便利商店
📍APP｜6月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）

▲全家有寄杯美式、拿鐵買3送3，優惠僅限一天。（圖／全家提供）
▲全家有寄杯美式、拿鐵買3送3，優惠僅限一天。（圖／全家提供）
📍門市｜5月31日至6月2日（會員限定）
◾大杯特濃拿鐵第二杯10元，5.5折，原價65元、特價38元

▲全家特濃拿鐵第2杯10元。（圖／全家提供）
▲全家特濃拿鐵第2杯10元。（圖／全家提供）
📍門市｜5月29日至6月25日
◾大杯經典冰磚拿鐵，8.4折，原價70元、特價59元
◾特大杯經典冰磚拿鐵，8.6折，原價80元、特價69元
◾經典／特濃咖啡任選第2杯半價

🟡萊爾富
📍5月31日至6月23日（只限五六日）
◾特濃美式5杯165元，6折，原價55元、特價33元
◾特濃拿鐵5杯225元，7折，原價65元、特價45元

▲萊爾富咖啡每週五六日，開賣5杯組優惠價。（圖／萊爾富）
▲萊爾富咖啡每週五六日，開賣5杯組優惠價。（圖／萊爾富）
🟡OK便利商店
📍門市｜5月30日至5月31日
◾莊園級美式買2送1，6.7折，原價45元、特價30元
◾莊園級拿鐵買2送1，6.7折，原價55元、特價37元

🟡美廉社
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折，原價55元、特價28元

▲美廉社週末經典拿鐵買一送一。（圖／美廉社提供）
▲美廉社週末經典拿鐵買一送一。（圖／美廉社提供）
🟡全聯福利中心
📍門市｜即起起至7月11（每週六、日）
◾大杯熱美式買1送1，5折，原價25元、特價13元
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折，原價35元、特價18元

▲全聯母親節起每週六日都有咖啡買1送1。（圖／全聯提供）
▲全聯母親節起每週六日都有咖啡買1送1。（圖／全聯提供）

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只有3天！全家特濃拿鐵38元　7-11黑咖啡15元、霜淇淋第二支10元

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