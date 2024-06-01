今起拿鐵買一送一！全家美式、拿鐵買3送3「可寄杯」　7-11買7送7

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📍APP｜6月1日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯精品拿鐵買7送7，5折（原價90元、特價45元）
📍門市｜5月31日至6月2日
◾ 厚乳拿鐵第二杯10元，5.8折，原價65元、特價38元
◾大杯熱卡布奇諾第二杯10元，6折，原價55元、特價33元
◾UCC無糖咖啡185g買1送1，5折，原價30元、特價15元
◾霜淇淋任選第2支10元，原價49元、特價30元
📍門市｜5月29日至7月9日
◾購買指定漢堡/菠蘿系列任一品項，加20元享大杯美式，4.6折，原價45元、特價20元
◾購買指定漢堡/菠蘿系列任一品項，加30元享大杯拿鐵，5.4折，原價55元、特價30元
📍APP｜5月31日至6月2日
◾大杯拿鐵咖啡3杯+漢堡系列指定商品3個，6.9折，原價144元、特價100元
◾大杯美式咖啡3杯+漢堡系列指定商品3個，7折，原價134元、特價94元
◾經典純奶茶3杯+漢堡系列指定商品3個，7折，原價139元、特價97元
組合兌換時可任意選擇 黃金蝦排堡 89 元/晶華嫩雞鮮蔬貝果 69 元/星宇航空-美式爆汁熱狗堡 69 元/起司四重奏熱狗堡 55 元
🟡全家便利商店
📍APP｜6月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜5月31日至6月2日（會員限定）
◾大杯特濃拿鐵第二杯10元，5.5折，原價65元、特價38元
📍門市｜5月29日至6月25日
◾大杯經典冰磚拿鐵，8.4折，原價70元、特價59元
◾特大杯經典冰磚拿鐵，8.6折，原價80元、特價69元
◾經典／特濃咖啡任選第2杯半價
🟡萊爾富
📍5月31日至6月23日（只限五六日）
◾特濃美式5杯165元，6折，原價55元、特價33元
◾特濃拿鐵5杯225元，7折，原價65元、特價45元
🟡OK便利商店
📍門市｜5月30日至5月31日
◾莊園級美式買2送1，6.7折，原價45元、特價30元
◾莊園級拿鐵買2送1，6.7折，原價55元、特價37元
🟡美廉社
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折，原價55元、特價28元
🟡全聯福利中心
📍門市｜即起起至7月11（每週六、日）
◾大杯熱美式買1送1，5折，原價25元、特價13元
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折，原價35元、特價18元