沈榮津獲頒北科大「名譽博士」！轉戰商界服務產業金融合作創雙贏
台北科技大學今（1）日舉行112學年度畢業典禮，並頒授名譽博士予前行政院副院長、開發金控副董事長沈榮津，表彰其對母校、產業及國家經濟發展的卓越貢獻。同時，美超微創辦人梁見後也出席畢典，並發表專題演講，分享在美國創業堅苦卓絕的心路歷程。
記者林莞茜／綜合報導
台北科技大學表彰沈榮津推動產業轉型，並透過「投資台灣3大方案」等政策，引導台商回流、帶動國家經濟與就業成長，還在公務繁忙之餘，回北科大取得商業自動化與管理研究所碩士，而他在任行政院副院長後，轉任台灣金控董事長，並擔任總統府資政，今年5月轉任中華開發金控副董事長，持續扮演政府與產業的溝通橋梁，結合政策金融支持產業數位轉型、淨零轉型，今日在畢業典禮上頒授名譽博士。
沈榮津對此表示，由衷感謝師長的栽培，使他能將專業知識結合實務能力，推動產業及國家發展。他近年也積極參與母校各項活動，分享自己的人生經歷，勉勵學弟妹務實進取、持續學習，「超前部署」因應未來挑戰之外，並常懷感恩的心。
沈榮津在經濟部內歷任工業局副局長、參事、加工出口區管理處處長、工業局局長、常務次長、政務次長、部長等要職，對於轉戰商界，沈榮津回應「過去一生都在公職服務產業界，到金融界仍是服務產業界，協助產業跟金融合作、創造雙贏」。